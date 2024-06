Résultat des législatives à Alex : l'élection 2024 en direct

Le résultat qui a été établi lors des dernières élections il y a quelques jours reste autrement plus marquant. C'est en effet la liste d'extrême droite dirigée par Bardella qui a fini première des élections du Parlement européen 2024 à Alex, avec 23,81% des suffrages, soit 125 voix dans la ville, devant la liste de Valérie Hayer avec 19,43%, qui avait elle-même devancé la liste de Raphaël Glucksmann avec 17,14%.

14:32 - Avantage Emmanuel Macron à Alex au premier tour de l'élection présidentielle

Elément saillant : le RN avait fait au premier tour plus de votes aux législatives 2022 dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du locataire de l'Elysée. Celle-ci avait rassemblé 13,42% au premier tour dans la cité. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 36,8%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 18,1% et Marine Le Pen avec 13,42%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 26,85% contre 73,15%).