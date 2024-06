Résultat des législatives à Cuvat : l'élection 2024 en direct

En direct

16:31 - Une avance du Rassemblement national à Cuvat le 9 juin dernier Ce qu'ont dit les élections il y a quelques semaines est majeur. Regarder juste derrière nous semble donc également sensé au moment de se préparer au scrutin de ce 30 juin. Si on se penche sur les détails en effet, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, l'a emporté aux élections européennes 2024 à Cuvat. Ladite liste cumulait 25,52% des voix, contre Valérie Hayer à 21,37% et Raphaël Glucksmann à 13,08%.

14:32 - Quels ont été les résultats finaux de l'élection présidentielle à Cuvat en 2022 ? La typologie politique des habitants d'une ville transparait sans doute le plus dans le verdict de l'élection du chef de l'Etat. Cuvat avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 15,82%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, conforté par 39,39% des suffrages. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 12,35% et 8,78% des voix. Et la cheffe du RN échouait aussi au second tour, avec 30,56% contre 69,44%.

12:32 - Quel score à Cuvat pour la majorité aux législatives ? Le résultat des élections législatives au niveau local sera observé à travers le prisme de la dynamique lepéniste, comme au niveau national. Les élections législatives 2022 à Cuvat ne seront pas favorables, au premier tour, au Rassemblement national, qui s'élèvera au mieux à 14,65% dans la commune, qui votait pour la 1ère circonscription de la Haute-Savoie, alors que les candidats Ensemble ! - Majorité présidentielle réuniront 41,84% des voix. Sur la commune de Cuvat, c'est finalement une majorité Ensemble ! - Majorité présidentielle qui sera désignée à l'issue du second tour, achevant la défaite du Rassemblement national.

11:02 - Le poids démographique et économique de Cuvat aux élections législatives Quel portrait faire de Cuvat, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 35,73% de cadres pour 1 611 habitants, cette ville possède une certaine vigueur économique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 62 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 772 foyers fiscaux. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (89,05%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 29,38% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, 57,72% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 230,77 euros, accable une ville qui désire un avenir prospère. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Cuvat contribue à élaborer l'avenir français.

09:32 - Cuvat : la mobilisation des électeurs aux élections législatives L'observation des résultats des derniers rendez-vous électoraux permet de comprendre davantage le vote des électeurs de cette localité. Pendant les précédentes européennes, 1 126 inscrits sur les listes électorales de Cuvat (Haute-Savoie) avaient participé au vote (soit 70,16%). Le taux de participation était de 59,33% lors des élections européennes de 2019. Pour rappel, dans la localité, la participation aux élections législatives 2022 représentait 58,4% au premier tour et seulement 54,87% au second tour. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 47,51% au premier tour et seulement 46,23% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017.