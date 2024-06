Résultat des législatives à Vaulx : l'élection 2024 en direct

Il faut aussi revenir quelques semaines en arrière au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. Le score de la liste RN, avec Jordan Bardella comme général en chef en 2024, était en effet au plus haut à Vaulx, à 30,93%. Le mouvement eurosceptique doublait alors Valérie Hayer à 17,16% et Raphaël Glucksmann à 9,93%.

14:32 - Quel a été l'issue de la présidentielle 2022 à Vaulx ?

Vaulx avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 24,85%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, conforté par 28,55% des suffrages. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 14,35% et 6,8% des voix. Et la patronne du RN ne rattrapait pas son rival au second tour, avec 43,32% contre 56,68%.