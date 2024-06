Résultat des législatives à Hauteville-sur-Fier : l'élection 2024 en direct

En direct

16:31 - 39,44% pour la liste Bardella à Hauteville-sur-Fier au début du mois Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler plus indispensable encore, au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin. Car le résultat des élections il y a quelques jours est synonyme de précédent. Le 9 juin en effet, à Hauteville-sur-Fier, la liste du Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella, a pris la première place, récoltant 39,44% des votes devant Raphaël Glucksmann à 15,29% et Valérie Hayer à 12,27%. Dans le détail, 196 habitants ont alors été séduits par le RN dans la cité.

14:32 - Une longueur d'avance pour Marine Le Pen à Hauteville-sur-Fier au premier tour de la présidentielle 2022 La cité d'Hauteville-sur-Fier avait donné un flagrant avantage à Marine Le Pen au moment du scrutin présidentiel 2022. La leader du Rassemblement national écrasait le match avec 28,79% au premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 25,04% et 13,94% des voix. La quatrième place revenait à Éric Zemmour, avec seulement 9,45% des voix pour sa part. Avec 49,34%, la patronne du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 50,66%.

12:32 - Un premier tour favorable pour le bloc présidentiel il y a deux ans Le résultat du plus récent scrutin législatif peut sembler un indice précieux au moment de l'élection du jour. Lors des dernières législatives à Hauteville-sur-Fier, le RN finissait à la deuxième place, 27,9% des habitants passés par les urnes étant convaincus par son binôme, contre 30,12% pour Véronique Riotton (La République en Marche) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Ensemble ! Avec 55,92%. Véronique Riotton remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Comprendre l'électorat d'Hauteville-sur-Fier : un regard sur la démographie locale Dans la ville d'Hauteville-sur-Fier, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des législatives ? Dans le village, 38% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 4,11% de plus de 75 ans. La répartition démographique peut avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'instruction et de santé. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (87,84%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 410 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,47%) met en lumière des besoins d'accompagnement familial, alors que le taux de salariés en CDD (5,73%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Hauteville-sur-Fier mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 18,57% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

09:32 - Taux de participation aux élections : le cas d'Hauteville-sur-Fier Le taux de participation constituera indiscutablement l'un des critères clés du scrutin législatif 2024 à Hauteville-sur-Fier. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 49,57% au premier tour et seulement 57,56% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Hauteville-sur-Fier ? En comparaison, à l'échelle nationale, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 52,49% au premier tour et 53,77% au second tour, plus qu'en 2017. Il y a 2 ans, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 18,77% dans la localité, contre une abstention de 16,54% au premier tour.