Résultat des législatives à Thusy : l'élection 2024 en direct

17:23 - Thusy dans la moyenne française concernant le RN le 9 juin Une autre expérience électorale, bien plus récente, s'est déroulée dernièrement qu'il faut aussi observer de près. D'autant que ce choc est le préalable à l'élection qui nous occupe aujourd'hui. Il y a quelques semaines en effet, à Thusy, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella à sa tête, s'est imposée, avec 33,4% des votes face à Valérie Hayer à 16% et Raphaël Glucksmann à 11,8%. Si on entre dans le détail, 167 habitants l'ont désignée dans la ville.

14:32 - Emmanuel Macron devant Le Pen et Mélenchon à Thusy au premier tour de la présidentielle 2022 Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 à Thusy avec 22,69% contre 30,6% pour Emmanuel Macron. L'échec était plus fort encore pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 13,03% et 8,2% des suffrages. Et la patronne du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 46,24% contre 53,76%.

12:32 - Un premier tour qui avait souri au bloc présidentiel la dernière fois Le verdict du scrutin législatif le plus récent apparaît comme un indicateur clé au moment de l'élection du jour. Aux législatives en 2022 à Thusy, le RN avait dû se contenter de la deuxième place, 19,75% des électeurs étant convaincus par son binôme, contre 35,31% pour Véronique Riotton (Ensemble !) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle (60,94%). Véronique Riotton s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Thusy Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Thusy montrent des tendances nettes qui pourraient affecter les résultats des législatives. Avec un pourcentage de chômeurs de 7,12% et une densité de population de 100 habitants par km², les enjeux liés à l'emploi et au logement sont des sujets prédominants. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (13,54%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 416 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,48%) révèle la nécessité d'un soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,09%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Thusy mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 21,79% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

09:32 - Abstention à Thusy : les leçons des précédentes élections L'abstention constituera indéniablement l'une des grandes inconnues des élections législatives à Thusy (74150). Il y a 2 ans, au premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 82,28% au sein de la ville. Le taux de participation était de 80,07% au deuxième tour, c'est-à-dire 683 personnes. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 49,0% au premier tour et seulement 47,7% au deuxième tour. Les populations des communes de grandes tailles se déplacent couramment moins que dans les petites, cette réalité peut-elle s'aggraver pour les législatives ?