En direct

19:37 - La gauche avec le RN et Ensemble en duel à Claix pour ces législatives ? La tendance à gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections législatives, avec une inconnue : les intentions de ceux qui avaient voté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Nouveau Front populaire, qui se cherche quant à lui un chef, avance sans garantie. Il y a quelques jours aux élections européennes, la liste Glucksmann s'est arrogée 16,12% à Claix. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer pour la gauche à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, puisque l'union relookée peut théoriquement atteindre 22% cette fois, en ajoutant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La réserve de voix semble conséquente. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Claix, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 26,28% des votes dans la localité. Une percée à affiner enfin avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - Le RN a nettement avancé à Claix en 5 ans Que tirer de tous ces scores ? L'avancée du RN, qui se chiffre déjà à 15 points à Claix entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir avancé plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. Avec une projection simple, on peut donc conclure que le RN sera à environ 30% ou plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le RN à 43,07% à Claix au début du mois Les résultats de ces législatives seront sans doute bien plus proches du verdict des électeurs établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. 43,07% des votes se sont en effet tournés vers la liste RN de Jordan Bardella début juin, aux européennes à Claix, devant Raphaël Glucksmann à 16,12% et Valérie Hayer à 12,59%. Le mouvement nationaliste l'a emporté avec 171 électeurs de Claix.

14:32 - Une longueur d'avance pour Marine Le Pen à Claix au premier tour de l'élection présidentielle C'est sans doute le choix du locataire de l'Elysée qui est l'indicateur le plus précis sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait fini première avec 27,77% au premier tour de l'élection présidentielle de 2022 à Claix. Emmanuel Macron était deuxième avec 27,13% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 20,39%. Jean Lassalle héritait de la quatrième place avec 5,94% des suffrages. Avec 48,35%, la patronne du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 51,65%.

12:32 - Un premier tour qui avait souri au bloc Ensemble en 2022 Les élections législatives 2022 à Claix ne bénéficieront pas, au premier tour, au Rassemblement national, qui obtiendra 26,02% dans la commune, partie intégrante de la 2ème circonscription de la Charente, alors que les candidats LREM réuniront 29,85% des voix. Claix se tournera d'ailleurs encore vers Sandra Marsaud au second tour, finalement à la première place localement avec 54,03%.

11:02 - Les données démographiques de Claix révèlent les tendances électorales À Claix, les caractéristiques démographiques et socio-économiques déterminent le paysage politique et peuvent influer sur les législatives. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 6,51% pourrait agir sur les espérances des habitants en matière de mesures sur l'emploi. Avec une densité de population de 67 hab par km² et 49,72% de population active, l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (9,46%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 403 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,31%) met en lumière des impératifs de suivi familial, et le taux de salariés en CDD (9,07%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Claix mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 18,52% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

09:32 - Elections législatives à Claix : retour sur la participation électorale Ce dimanche, lors des législatives à Claix, qu'en sera-t-il de l'abstention ? En avril 2022, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, 18,81% des personnes habilitées à voter dans la localité avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 16,77% au premier tour. Pour mémoire, dans la localité, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 48% au premier tour. Au second tour, 51,61% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. La perte de pouvoir d'achat serait notamment en mesure de nuancer l'intérêt du scrutin aux yeux des habitants de Claix.