Résultat des législatives à Colombiers : l'élection 2024 en direct

En direct

16:32 - Un avantage de Bardella à Colombiers début juin Les résultats de ce dimanche 30 juin vont peut-être concorder avec le verdict établi le 9 juin dernier. Le résultat de la liste RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Colombiers, avec 39,2%. Le RN devançait alors Valérie Hayer à 16,58% et Raphaël Glucksmann à 10,72%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Colombiers au premier tour de la dernière présidentielle L'inclinaison des habitants d'une commune transparait bien souvent le plus dans les choix faits lors de l'élection du chef de l'Etat. Colombiers avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 29,16%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, conforté par 29,27% des suffrages. Colombiers n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, avec 18,11% et 6,04% des voix. Et la patronne du RN échouait aussi au second tour, avec 45,68% contre 54,32%.

12:32 - Quel verdict à Colombiers pour la majorité ce dimanche ? Aux législatives en 2022 à Colombiers, le RN terminait à la deuxième place, 27,68% des habitants passés par les urnes ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 35,40% pour Nicolas Turquois (La République en Marche) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme La République en Marche avec 58,97%. Nicolas Turquois remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Analyse socio-économique de Colombiers : perspectives électorales Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les législatives à Colombiers comme dans toute la France. Avec ses 1 421 habitants, ce village peut compter sur une certaine vitalité démographique. Avec 54 entreprises, Colombiers est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le village, 33% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 6,02% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des directives, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 36,03% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, 44,47% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 385,43 euros, pèse sur une ville qui désire plus de prospérité. Colombiers incarne la vivacité et l'authenticité d'un pays en mutation.

09:32 - Elections législatives à Colombiers : le niveau de participation Ce 30 juin, lors des élections législatives à Colombiers (86490), qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 53,6% au premier tour. Au deuxième tour, 55,58% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Colombiers ? Pour comparer, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 52,5% au premier tour et 53,8% au deuxième tour, presque un record pour des élections législatives. En avril 2022, au second tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 176 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 25,23% avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 24,06% au premier tour.