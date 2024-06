Résultat des législatives à Combs-la-Ville : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Que vont trancher les supporters de la gauche à Combs-la-Ville ? Une autre incertitude qui entoure ces législatives sera celle du poids de la gauche après la construction du Nouveau Front populaire. Lors des européennes, Raphaël Glucksmann a atteint 13,18% à Combs-la-Ville. Reste que dans la cité, il faudra aussi tenir compte des 17,96% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 5,13% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,16% de Léon Deffontaine (PCF). En d'autres termes, un total tournant autour des 37% sur place. La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des législatives à Combs-la-Ville, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 30,96% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Quelle part de ces voix ira notamment au Nouveau Front populaire, représentant LFI, le PS, EELV, ou encore le PCF, et annoncé au coude-à-coude avec l'alliance du centre dans les intentions de vote lors de ces élections législatives ?

18:42 - La fulgurante évolution de l'extrême droite à Combs-la-Ville Que conclure de cette avalanche de chiffres ? La progression du RN, qui se chiffre déjà à 10 points à Combs-la-Ville entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet être monté plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. Avec une projection sommaire, on peut donc imaginer que le RN sera tout proche des 30% ou plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le RN à son niveau national à Combs-la-Ville début juin Un autre scrutin a eu lieu bien plus récemment encore qu'il convient d'étudier avec précision. D'autant qu'il s'agit d'un bouleversement inédit. Dans le détail en effet, la liste du Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella, l'a emporté aux élections européennes 2024 à Combs-la-Ville. L'extrême droite a attiré 28,15% des votes, soit 1914 voix dans la ville, devant Manon Aubry à 17,96% et Raphaël Glucksmann à 13,18%.

14:32 - 30,73% pour Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière présidentielle à Combs-la-Ville C'est incontestablement la présidentielle qui nous éclaire le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen ne finissait pas dans les deux premiers dans les bureaux de vote de la ville au 1er tour de la présidentielle 2022 tombant à 19,17% contre 25,37% pour Emmanuel Macron et 30,73% pour Jean-Luc Mélenchon. Et La candidate du RN ne faisait pas mieux au second tour avec 36,84% contre 63,16%.

12:32 - Les chiffres de la dernière législative sont-ils porteurs de sens pour l'élection de 2024 à Combs-la-Ville ? Au moment de fournir ou non des députés à la France il y a deux ans, le Rassemblement national était en échec au premier tour dans la ville de Combs-la-Ville, obtenant 17,1% des voix sur place, contre 30,96% pour Pascal Novais (Nupes). Sur la commune de Combs-la-Ville, c'est finalement une majorité LFI-PS-PC-EELV qui sera désignée à l'issue du second tour, achevant la mise à l'écart du parti lepéniste.

11:02 - Combs-la-Ville : élections législatives et dynamiques démographiques A la mi-journée des élections législatives, Combs-la-Ville émerge comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 22 240 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 1 255 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 6 133 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de foyers possédant au moins une automobile (80,45%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des citoyens. La présence de 2 107 résidents étrangers, soit 9,73% de la population, favorise son ouverture au monde. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,23%, la commune dévoile un salaire moyen mensuel net de 2501,12 €/mois, témoignant un certain niveau de prospérité. Combs-la-Ville manifeste la vitalité et les valeurs d'un pays en pleine transformation.

09:32 - Combs-la-Ville : la mobilisation des citoyens aux législatives À Combs-la-Ville (77380), l'une des clés des élections législatives 2024 sera incontestablement la participation. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 44,14% au premier tour et seulement 42,55% au second tour. A l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 14 387 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 67,64% étaient allés voter. Le taux de participation était de 72,98% au premier tour, soit 10 499 personnes. La volonté de changement des habitants est capable de renforcer l'engagement civique des habitants de Combs-la-Ville.