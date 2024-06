Résultat des législatives à Corcieux : l'élection 2024 en direct

En direct

16:32 - Un avantage de Bardella à Corcieux au début du mois Le résultat de ce 30 juin devrait faire écho au séisme survenu le 9 juin dernier. Le score de la liste Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Corcieux, à 47,83%, soit 265 voix dans la ville. Le mouvement eurosceptique a alors devancé Valérie Hayer à 13,72% et Raphaël Glucksmann à 8,84%.

14:32 - 37,47% pour Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle à Corcieux C'est incontestablement l'élection du président de la République qui en dit le plus sur les préférences des habitants d'une commune. La cité de Corcieux avait offert un énorme avantage à Marine Le Pen au moment de l'élection à la présidence de la République de 2022 puisque la candidate du RN écrasait le match avec 37,47% au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 25,77% et 16,08% des voix. Éric Zemmour devait alors se placer parmi les figurants avec 4,96% des voix. Au deuxième tour de l'élection, c'est aussi la figure de l'ancien FN qui se plaçait en tête avec 56,89%, devant Emmanuel Macron à 43,11%.

12:32 - Un Rassemblement national déjà favori ce soir Au cours des élections des députés il y a deux ans, le RN arrivait en première position à Corcieux. C'est en effet Gaëtan Dussausaye qui arrivait en tête au premier tour avec 31,27% dans la commune, partie intégrante de la 2ème circonscription des Vosges. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans le secteur, avec 50,91%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 49,09%.

11:02 - Le poids démographique et économique de Corcieux aux législatives La structure démographique et socio-économique de Corcieux façonne les préoccupations et les intérêts des habitants, influençant ainsi les résultats des législatives. Avec une densité de population de 89 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 13,99%, les questions liées au chômage et au logement sont des sujets prédominants. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (35,79%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 511 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,41%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (11,45%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Un taux de résidences secondaires de 15,75%, comme à Corcieux, indique un tourisme important dans la région. Cela peut influencer l'engagement politique des résidents sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

09:32 - Coup d'envoi des législatives à Corcieux : l'abstention en question Ce 30 juin, lors des législatives à Corcieux (88430), qu'en sera-t-il de la participation ? Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 44,79% au premier tour et seulement 46,15% au second tour. Pour comparer, à l'échelle de la France, la participation aux élections législatives 2022 représentait 48% au premier tour et seulement 46% au second tour, moins qu'en 2017. Pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 143 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 76,03% étaient allés voter, à comparer avec une participation de 75,94% au premier tour, soit 868 personnes.