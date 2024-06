En direct

19:50 - Une progression pour la gauche depuis les dernières législatives à Courseulles-sur-Mer L'union de gauche aux dernières législatives ayant explosé, que feront ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira notamment au Front populaire ? La barre est haute. Lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Courseulles-sur-Mer, le binôme Nupes avait en effet obtenu 17,61% des votes dans la localité. Un score à comparer avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (14,29% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,02% pour Yannick Jadot, 2,11% pour Fabien Roussel et 1,23% pour Anne Hidalgo). Raphaël Glucksmann a plus récemment cumulé 13,48% à Courseulles-sur-Mer le 9 juin. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit une somme de 19% sur place.

18:42 - Le RN a largement séduit à Courseulles-sur-Mer en 5 ans Difficile de mettre en perspective tous ces chiffres. Mais des indices émergent… Ce sont déjà 10 points qui ont ainsi été arrachés par le RN au niveau local entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une belle avancée. En extrapolant, on peut donc conclure que le RN sera à environ 30% voire plus à Courseulles-sur-Mer ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un score du RN dans la moyenne à Courseulles-sur-Mer le 9 juin dernier Une autre élection a eu lieu bien plus récemment dont les résultats sont aussi à observer de près. D'autant qu'il s'agit d'un événement historique. Dans le détail, 703 votants de Courseulles-sur-Mer ont en effet été séduits par la liste du Rassemblement national il y a trois semaines, aux européennes. La liste de Jordan Bardella a cumulé 32,46% des votes face à Valérie Hayer à 24,56% et Raphaël Glucksmann à 13,48%.

14:32 - Courseulles-sur-Mer avait voté Macron lors de la dernière présidentielle L'élection suprême est sans doute la principale clé pour juger une préférence politique locale. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Courseulles-sur-Mer lors du premier tour de la présidentielle avec 36,35%, battant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 23,22%. L'échec était plus fort encore pour Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, avec 14,29% et 7,16% des voix. Et la candidate du RN échouait aussi au second tour, avec 38,05% contre 61,95%.

12:32 - Les résultats des dernières élections, un signe pour les législatives 2024 à Courseulles-sur-Mer ? Le nombre d'électeurs glanés par la formation politique de Jordan Bardella au premier tour sera l'enseignement majeur au niveau local pour cette législative. Les législatives 2022 à Courseulles-sur-Mer ne seront pas favorables, au premier tour, au RN, qui obtiendra 17,06% dans la commune, partie intégrante de la 5ème circonscription du Calvados, alors que les candidats Les Républicains cumuleront 27,48% des voix. Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois la victoire locale aux concurrents étiquetés La République en Marche avec 37,24% contre 62,76% pour les vainqueurs. Mais c'est Bertrand Bouyx (La République en Marche) qui arrivait premier au finish cette fois.

11:02 - Comment la composition démographique de Courseulles-sur-Mer façonne les résultats électoraux ? Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les législatives à Courseulles-sur-Mer comme dans tout l'Hexagone. Avec une population de 4 137 habitants répartis dans 5 677 logements, cette commune présente une densité de 519 hab/km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 341 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 3 324 foyers fiscaux. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (66,74%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les citoyens, dont 51,55% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 27 094 €/an, la ville dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 15,35%, synonyme d'une situation économique précaire. En somme, Courseulles-sur-Mer incarne les enjeux et les objectifs de la France contemporaine.

09:32 - Comprendre le pourcentage d'abstention aux élections à Courseulles-sur-Mer Au fil des derniers scrutins électoraux, les 4 191 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Il y a quelques semaines, pendant les précédentes élections européennes, 3 793 électeurs de Courseulles-sur-Mer (Calvados) avaient pris part au scrutin (soit 58,48%). Le taux de participation était de 61,1% lors du scrutin européen de 2019. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 58,41% au premier tour et seulement 53,61% au deuxième tour. Il y a 2 ans, au premier tour de la dernière élection présidentielle, 78,54% des électeurs inscrits dans la ville avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 78,01% au deuxième tour, ce qui représentait 2 955 personnes.