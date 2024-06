Résultat des législatives à Crespières : l'élection 2024 en direct

14:32 - 39,44% pour Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle à Crespières

C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Crespières lors du premier tour de la présidentielle avec 39,44%, battant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 17,43%. Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon finissaient au pied de ce podium avec respectivement 12,24% et 9,42% des voix. Et la candidate du RN échouait aussi au second tour, avec 28,88% contre 71,12%.