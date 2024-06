En direct

19:37 - Les supporters de la coalition de gauche convoités La répartition des voix de gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections législatives, avec une inconnue : le choix de ceux qui avaient choisi la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui n'existe plus désormais. Le Nouveau Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, est un saut dans le vide. Aux européennes, la liste Glucksmann a glané 20,48% à Cresserons. Mais ce sont 33% que peut en revanche entrevoir la gauche, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à rehausser avec celles de l'insoumise Manon Aubry (6,22%), de l'EELV Marie Toussaint (6,58%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (1,28%). Au cours du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Cresserons, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 29,5% des votes dans la commune. Quelle part votera pour le Front populaire, soutenu par LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres forces des gauche, et annoncé comme très proche de l'alliance macroniste dans les intentions de vote ?

18:42 - Le Rassemblement national en chiffres à Cresserons avant les législatives Que conclure de cette masse de chiffres ? La progression du RN semble déjà forte à Cresserons entre le score de Jordan Bardella en 2019 (12,92%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (19,56%), de l'ordre de 7 points. Mais celle-ci devrait être plus importante encore aux législatives 2024, les sondages offrant plutôt au RN une progression de quinze points par rapport aux législatives 2022 en France, loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver tout proche des 20% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Le RN vaincu à Cresserons lors des élections européennes Mentionner les résultats de la toute dernière élection en date peut aussi sembler indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. Grand favori des sondages, Jordan Bardella a échoué en effet aux élections européennes à Cresserons. Le chef de file du RN a achevé la campagne troisième, avec 19,56%, en retrait par rapport à Valérie Hayer avec 24,68% et Raphaël Glucksmann avec 20,48%.

14:32 - Cresserons avait voté Macron lors de la dernière présidentielle C'est probablement l'élection du chef de l'Etat qui est l'indice le plus révélateur concernant les préférences des habitants d'une commune. Performance notable : le Rassemblement national avait réalisé au premier tour un meilleur score aux législatives il y a deux ans à Cresserons que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection à la présidence de la République. Elle avait rassemblé 14,17% au 1er tour dans la ville. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 41,37%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 21,6% et Marine Le Pen avec 14,17%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 25,89% contre 74,11%).

12:32 - Des législatives favorables pour le clan macroniste il y a deux ans Le résultat du scrutin législatif le plus récent peut sembler un indice clé au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Au moment de fournir ou non une majorité à la France il y a deux ans, le RN était en échec au premier tour dans la ville de Cresserons, grappillant 7,61% des voix sur place, contre 33,58% pour Bertrand Bouyx (Ensemble ! - Majorité présidentielle). Il n'y aura pas d'amélioration au second tour, le mouvement restant totalement à l'écart et laissant la place à Bertrand Bouyx (LREM) pour la première position localement.

11:02 - Cresserons : quand les données démographiques façonnent les urnes Devant le bureau de vote de Cresserons, les citoyens se regroupent pour se rendre aux urnes. Avec ses 1 088 habitants, ce village possède une certaine vigueur démographique. Ses 63 entreprises attestent un certain dynamisme. Dans le village, 28% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 28,3% de 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les citoyens, dont 45,58% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, 43,23% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 252,79 euros, pèse sur une ville qui vise plus de prospérité. À Cresserons, les intérêts locaux, tels que l'emploi, l'éducation et l'inflation, alimentent le débat démocratique.

09:32 - Abstention à Cresserons : les leçons des précédentes élections Comment ont voté les électeurs de cette commune lors des scrutins électoraux passés ? A l'occasion des précédentes élections européennes, 60,99% des électeurs de Cresserons s'étaient rendus aux urnes, à comparer avec un taux de participation de 57,07% pour les européennes de 2019. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 57,52% au premier tour et seulement 57,62% au deuxième tour. Quelle sera la participation à Cresserons cette année ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle atteignait 18,4% le midi et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.