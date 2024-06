Résultat des législatives à Darney : l'élection 2024 en direct

En direct

16:32 - Jordan Bardella à 43,89% à Darney le 9 juin Le résultat de ce 30 juin sera peut être plus proche encore du verdict des électeurs établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Si on se penche sur le détail, 140 habitants de Darney passés par les bureaux de vote ont en effet préféré la liste Rassemblement national il y a quelques jours, aux européennes. La liste, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, glanait ainsi 43,89% des votes devant Valérie Hayer à 10,66% et Raphaël Glucksmann à 10,03%.

14:32 - Avantage Marine le Pen à Darney au premier tour de la dernière présidentielle C'est probablement le choix du président de la République qui est l'élément le plus parlant sur les préférences des habitants d'une commune. La communauté des électeurs de Darney avait servi un net avantage à Marine Le Pen à l'issue du scrutin présidentiel de 2022. La leader du parti d'extrême droite l'emportait avec 34,25% au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 21,84% et 16,55% des voix. Éric Zemmour héritait de la quatrième place avec seulement 8,28% des suffrages pour sa part. Au second tour, face à Macron, la patronne du RN finissait aussi première avec 57,07% contre 42,93%.

12:32 - Quel résultat pour le Rassemblement national ce dimanche soir à Darney ? Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera le grand sujet localement pour cette élection législative 2024. Le RN arrivait en pôle position à Darney en 2022 lors des législatives. C'est en effet Sébastien Humbert qui se classait en tête au premier tour avec 28,10% dans la commune, partie intégrante de la 4ème circonscription des Vosges. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la cité, avec 53,46%, devant le binôme Les Républicains à 46,54%.

11:02 - Le poids démographique et économique de Darney aux élections législatives La démographie et le contexte socio-économique de Darney contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les législatives. Avec une densité de population de 141 habitants par km² et un taux de chômage de 14,29%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le taux de familles détenant au moins une voiture (55,34%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 314 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (16,25%) met en évidence des impératifs de suivi social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (12,07%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Darney mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 12,71% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

09:32 - Darney : la mobilisation des habitants aux législatives Ce 30 juin, lors des législatives à Darney, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 47,75% au premier tour et seulement 51,75% au deuxième tour. Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 601 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 25,12% avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 26,29% au premier tour. La baisse du pouvoir d'achat est capable de augmenter l'intérêt de l'élection aux yeux des citoyens de Darney.