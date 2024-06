En direct

19:37 - Qui vont désigner les électeurs de la gauche à Dignac ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale s'était imposée comme une force politique majeure lors des dernières élections législatives, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est un nouvel attelage qui a émergé pour ces élections. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche dans les isoloirs. La liste Place-Publique portée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS avait glané 13,6% à Dignac pour ce tour unique des européennes. Mais on peut en revanche remonter ce score à 27% pour la gauche pour ce premier round dans la ville, la part de voix du leader PS-Place Publique étant à additionner avec celles de l'insoumise Manon Aubry (7,17%), de l'EELV Marie Toussaint (2,94%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (5,15%). La manne semble importante. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Dignac, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé également 27,07% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Combien voteront pour le Nouveau Front populaire, alliant LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres, et donné au coude-à-coude avec l'alliance du centre par les sondeurs ?

18:42 - La forte progression du Rassemblement national à Dignac Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. L'évolution du RN, qui se monte déjà à 10 points à Dignac entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir gagné du terrain plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc déduire que le RN sera à près de 28% voire plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste Rassemblement national à 36,95% à Dignac début juin Le résultat de ces législatives devrait faire écho au séisme survenu le 9 juin dernier. Le résultat de la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme général en chef en 2024, était en effet au plus haut à Dignac, avec 36,95%. Le RN a alors doublé Valérie Hayer à 15,44% et Raphaël Glucksmann à 13,6%.

14:32 - Dignac avait voté Macron lors de la présidentielle 2022 Le bord politique des habitants d'une commune transparait sans doute le plus dans les choix faits lors de l'élection de celui qui va présider la France. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Dignac lors du premier tour de la présidentielle avec 28,37%, dépassant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 27,97%. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 20,39% et 4,84% des voix. Et la patronne du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 44,8% contre 55,2%.

12:32 - Quel verdict à Dignac pour Ensemble aux législatives 2024 ? Au niveau local comme dans le reste du pays, le résultat de Jordan Bardella à ces législatives2024 sera très commenté. Avec 20,2% à Dignac, le RN était devancé par les 33,33% du binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle au premier tour des élections législatives il y a deux ans. La commune n'étant couverte que par une seule circonscription sur son territoire, la 2ème circonscription de la Charente. Au deuxième round, c'est encore Sandra Marsaud qui va cumuler le plus de votes, avec 58,39% sur l'unique circonscription couvrant la zone.

11:02 - Dignac : démographie, élections et stratégies politiques Dans les rues de Dignac, les élections sont en cours. Avec une population de 1 363 habitants répartis dans 708 logements, ce bourg présente une densité de 47 hab par km². Avec 85 entreprises, Dignac permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le bourg, 17,48% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 10,1% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les orientations des politiques en matière d'instruction et de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 42,54% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Parmi cette mosaïque sociale, 38,27% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 596,34 euros, accable une commune qui désire un avenir prospère. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Dignac démontre l'attachement des habitants aux ambitions de l'Hexagone.

09:32 - Taux de participation lors des législatives à Dignac : quels enseignements ? Le niveau de participation sera à n'en pas douter un facteur déterminant des législatives à Dignac. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 46,88% au premier tour et seulement 49,23% au second tour. A l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 20,74% dans la ville, à comparer avec un taux d'abstention de 18,78% au premier tour. La perte de pouvoir d'achat est capable de modifier la stratégie de vote des électeurs de Dignac.