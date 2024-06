Résultat des législatives à Dompaire : l'élection 2024 en direct

En direct

16:32 - Un avantage du RN à Dompaire le 9 juin Rappeler l'épilogue du tout dernier test électoral semble aussi indispensable au moment de se préparer au scrutin de ce 30 juin. Le 9 juin en effet, à Dompaire, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella à sa tête, a remporté l'élection, cumulant 41,94% des suffrages devant Valérie Hayer à 18,72% et François-Xavier Bellamy à 8,29%. Si on entre dans le détail, 177 électeurs l'ont choisie dans la ville.

14:32 - Emmanuel Macron devant Le Pen et Mélenchon à Dompaire lors de la présidentielle 2022 Dompaire avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 29,21%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, porté par 31,68% des votes. Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 8,58% et 7,76% des voix. Avant que Marine Le Pen ne retourne la tendance au second avec 50,09% contre 49,91% pour Macron.

12:32 - Des élections législatives qui avaient souri au Rassemblement national il y a deux ans Le RN tirait son épingle du jeu à Dompaire lors des élections du Parlement il y a deux ans. Dans la commune, partie intégrante de la 4ème circonscription des Vosges, c'est Sébastien Humbert qui s'imposait au premier tour avec 24,73%. C'est pourtant Jean-Jacques Gaultier (Les Républicains) qui avait pris l'avantage chez les électeurs de Dompaire au second tour, avec 61,16%.

11:02 - Analyse socio-économique de Dompaire : perspectives électorales Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les législatives à Dompaire comme partout. Dotée de 550 logements pour 1 087 habitants, la densité de la commune est de 69 hab/km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 60 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 647 foyers fiscaux. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (20,0%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les habitants, dont 33,57% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, 38,36% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1146,78 €, pèse sur une commune qui ambitionne un avenir prospère. Dompaire manifeste la vivacité et les valeurs d'un pays en évolution.

09:32 - C'est parti pour les élections législatives à Dompaire Comment votent ordinairement les électeurs de cette localité ? Début juin, pendant les européennes, parmi les 845 inscrits sur les listes électorales à Dompaire, 52,31% avaient pris part à l'élection. La participation était de 54,87% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la localité, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 45,51% au premier tour et seulement 44,43% au deuxième tour. Pour rappel, au niveau du pays, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 48% au premier tour et seulement 46% au second tour, c'était presque un record.