19:50 - Un résultat aux législatives entre 26% et 33% à Douvres-la-Délivrande pour la nouvelle coalition de gauche ?

La tendance à gauche est aussi à considérer lors de ces législatives, avec une inconnue : le choix de ceux qui avaient choisi la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, reste une inconnue. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Douvres-la-Délivrande, le binôme Nupes avait en effet cumulé 26,56% des votes dans la commune. Combien récupérera le Nouveau Front populaire, alliant LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres, et donné comme très proche de la majorité présidentielle dans les intentions de vote ? Aux européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann s'est arrogée 20,68% à Douvres-la-Délivrande. Mais on donne la gauche plus haut ce soir, puisque l'union ripolinée peut virtuellement se situer à 33% cette fois, en cumulant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).