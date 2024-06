En direct

19:48 - Le Nouveau Front populaire va-t-il tirer parti du vote Nupes à Ennery ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte, va-t-elle voir son résultat se transférer automatiquement vers la nouvelle alliance à gauche ce dimanche ? A l'issue des élections européennes, Raphaël Glucksmann a atteint 13,23% à Ennery. Mais on peut en revanche réévaluer ce résultat à 24% pour la gauche pour ces législatives dans la cité, la part de voix du chef de file de la liste PS-Place Publique étant à additionner avec celles de l'insoumise Manon Aubry (6,14%), de Marie Toussaint (4,76%) et enfin de Léon Deffontaine (1,38%). Lors du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs attiré 19,47% des voix dans la localité.

18:42 - En cinq ans, le RN a gagné 9 points à Ennery Difficile de trouver un sens à tous ces scores. Mais des tendances apparaissent… Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN à l'échelle locale entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. En extrapolant, on peut donc conclure que le RN sera à près de 30% voire plus à Ennery ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le RN dans sa moyenne nationale à Ennery début juin Le résultat de ces législatives fera certainement écho au verdict tombé le 9 juin dernier. C'est en effet la liste d'extrême droite dirigée par Jordan Bardella qui s'est arrogée les élections européennes il y a trois semaines à Ennery, avec 30,79% des votes devant celle de Valérie Hayer avec 16,61%, suivie par la liste de Raphaël Glucksmann avec 13,23%.

14:32 - Avantage Emmanuel Macron à Ennery au premier tour de l'élection présidentielle C'est certainement l'élection du chef de l'Etat qui est l'élément le plus parlant sur le bord politique des habitants d'une commune. Ennery avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 22,28%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, conforté par 32,43% des suffrages. Ennery n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, avec respectivement 15,46% et 7,77% des voix. Et Marine Le Pen échouait aussi au second tour, avec 36,61% contre 63,39%.

12:32 - Quel verdict à Ennery pour la majorité aux législatives 2024 ? Au moment de fournir ou non une majorité à la France il y a deux ans, le RN trébuchait au premier tour dans la ville d'Ennery, obtenant 18,44% des voix sur place, contre 24,05% pour Emilie Chandler (Ensemble !). Et le second tour sera à l'avenant avec encore Emilie Chandler (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au sommet localement.

11:02 - Les données démographiques d'Ennery révèlent les tendances électorales En pleine campagne électorale législative, Ennery est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec ses 2 383 habitants, cette commune possède une certaine vitalité démographique. Ses 412 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (20,28%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Les citoyens, dont 37,79% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 35,95% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 690,60 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Ennery, les spécificités locales rejoignent celles de l'Hexagone.

09:32 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Ennery À Ennery (95300), l'abstention constituera à n'en pas douter l'une des clés de ce scrutin législatif 2024. La hausse des prix du quotidien qui plombe les finances des foyers français, combinée avec les incertitudes dues au conflit israélo-palestinien, sont de nature à avoir des conséquences sur les décisions que prendront les électeurs d'Ennery. Pour le second tour de l'élection présidentielle, 80,19% des inscrits sur les listes électorales de la commune s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 82,75% au premier tour, soit 1 286 personnes. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 56,19% au premier tour. Au deuxième tour, 52,93% des votants se sont déplacés. Quel député remplacera Emilie Chandler dans la 1ère circonscription du Val-d'Oise ?