19:37 - Le Nouveau Front populaire, nouvel aimant pour la gauche lors de ces élections législatives 2024 ? La Nupes, qui fait déjà partie du passé malgré son coup d'éclat lors des dernières législatives, va-t-elle voir son score basculer vers la nouvelle alliance à gauche aux législatives 2024 ? La liste emmenée par Raphaël Glucksmann avait atteint 10,39% à Gensac-la-Pallue il y a quelques jours. Mais la gauche vise bien mieux ce dimanche soir, puisque la coalition ripolinée peut théoriquement atteindre 18% cette fois, en ajoutant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). A l'occasion du premier tour des législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs glané 16,42% des bulletins dans la localité.

18:42 - En cinq ans, le Rassemblement national a gagné 13 points à Gensac-la-Pallue Alors que conclure de cet ensemble hétéroclite de chiffres ? Ce sont déjà 13 points qui ont ainsi été glanés par le RN à l'échelle locale entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une énorme progression. Il y a donc des raisons de penser que le RN arrive à près de 34% ou plus à Gensac-la-Pallue ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 46,36% pour le Rassemblement national à Gensac-la-Pallue le 9 juin Le résultat de ces législatives va plutôt sonner comme une confirmation ou non du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Si on se penche sur le détail, 357 votants de Gensac-la-Pallue ont en effet été séduits par la liste Rassemblement national il y a trois semaines, aux élections du Parlement européen. La liste de Jordan Bardella cumulait 46,36% des votes face à Valérie Hayer à 12,47% et Raphaël Glucksmann à 10,39%.

14:32 - Gensac-la-Pallue avait voté Le Pen lors de la présidentielle 2022 Le bord politique des habitants d'une ville transparait sans doute le plus visiblement dans le verdict de l'élection à la présidence de la République. La communauté des électeurs de Gensac-la-Pallue s'était massivement tournée vers Marine Le Pen lors de la présidentielle de 2022 puisque la candidate de l'ancien Front national finissait avec 33,84% au premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 27,26% et 11,37% des voix. Éric Zemmour devait se contenter de la quatrième place avec seulement 5,23% des suffrages pour sa part. La candidate du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 50% contre 50%.

12:32 - Quel verdict à Gensac-la-Pallue pour la majorité aux législatives 2024 ? Le résultat du plus récent scrutin législatif semble un élément précieux au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Il y a deux ans, lors des législatives à Gensac-la-Pallue, le RN finissait à la deuxième place, 26,62% des habitants passés par le bureau de vote ayant choisi son binôme, contre 26,62% pour Sandra Marsaud (Ensemble !) au premier tour. Au second, il s'arrogeait pourtant 50,24% des voix, devant les candidats La République en Marche (49,76%). C'est donc Marceau Rappasse chez les lepénistes qui prenait l'avantage.

11:02 - Comprendre l'électorat de Gensac-la-Pallue : un regard sur la démographie locale Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les législatives à Gensac-la-Pallue comme dans toute la France. Dotée de 812 logements pour 1 601 habitants, la densité de la commune est de 82 habitants/km². L'existence de 118 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (87,32%) souligne l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, comprenant une proportion de 48,21% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, 31,3% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 587,88 euros, accable une commune qui aspire à plus de prospérité. À Gensac-la-Pallue, les enjeux locaux, tels que l'emploi, l'instruction et l'intégration, alimentent le débat démocratique.

09:32 - Gensac-la-Pallue : étude du taux de participation aux élections législatives Afin de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette commune, il faut analyser les résultats des précédents rendez-vous électoraux. A l'occasion des élections européennes de début juin, le pourcentage de participation s'élevait à 56,3% dans la commune de Gensac-la-Pallue. La participation était de 50,56% lors des européennes de 2019. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 56,39% au premier tour. Au deuxième tour, 44,48% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Gensac-la-Pallue ? Pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 493 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 74,95% s'étaient rendus dans l'isoloir. Le taux de participation était de 75,55% au premier tour, ce qui représentait 1 128 personnes.