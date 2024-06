En direct

19:38 - Qui vont adopter les supporters de gauche à Graçay ? Une autre interrogation qui enveloppe ces législatives sera celle du choix des électeurs de gauche après l'arrivée du Front populaire, un an après la rupture de la coalition de Mélenchon. La réserve de voix apparaît comme conséquente : lors du premier tour des législatives en 2022, à Graçay, le binôme Nupes avait en effet accumulé 27,68% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Combien récupérera le Nouveau Front populaire, représentant la France insoumise, le Parti socialiste, le Parti communiste, Europe-Ecologie et d'autres, et donné dans un combat serré avec la majorité présidentielle dans les sondages ? Aux élections européennes plus récemment, la liste Glucksmann a glané 12,43% à Graçay. Reste que dans la ville, il faudra aussi jauger les 4,27% de Manon Aubry (La France insoumise), les 2,33% de Marie Toussaint (EELV) et les 7,18% de Léon Deffontaine (PCF). Soit une somme de 25% cette fois.

18:42 - En cinq ans, le Rassemblement national a grappillé 11 points à Graçay Difficile de prédire ce qui va se passer après cette combinaison de résultats. Mais des tendances apparaissent… Ce sont déjà 11 points qui ont ainsi été pris par le RN au niveau de la commune entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. Il n'est pas impossible que le RN puisse dépasser les 30% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le 9 juin, la piqure de rappel du RN à Graçay Les résultats de ces législatives vont peut-être concorder avec l'équilibre établi le 9 juin dernier. Dans le détail, 201 habitants de Graçay passés par les urnes ont en effet choisi le parti lepéniste il y a quelques jours, aux élections européennes. La liste Bardella a attiré 39,03% des votes face à Valérie Hayer à 12,82% et Raphaël Glucksmann à 12,43%.

14:32 - 32,44% pour Marine Le Pen lors de la dernière présidentielle à Graçay Le choix du locataire de l'Elysée est probablement la meilleure loupe pour tenter de dégager une préférence politique locale. L'élection suprême avait clairement tourné à l'avantage de Marine Le Pen en 2022 dans la ville. Marine Le Pen obtenait 32,44% au 1er round contre 21,8% pour Emmanuel Macron et 17,23% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Fabien Roussel, avec seulement 6,73% des voix pour sa part. La cheffe du RN s'imposait ensuite au second round dans la commune avec 50,08%, devant Emmanuel Macron à 49,92%.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Graçay Le nombre de bulletins de la formation politique de Jordan Bardella au premier tour sera un point d'observation clé pour ces élections législatives à l'échelle locale. Le Rassemblement national avait été distancé au premier tour des législatives 2022 à Graçay, comptant 21,47%des suffrages, alors que les candidats Les Républicains obtiendront 31,45% des voix. Sur la commune de Graçay, c'est finalement une majorité Nouvelle union populaire écologique et sociale qui sera préférée lors du second tour, achevant la défaite de l'ancien FN. Une victoire, donc, pour Nicolas Sansu dans la localité.

11:02 - Graçay : démographie et socio-économie impactent les législatives À Graçay, les facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent influencer les législatives. Le pourcentage de chômeurs à 18,73% pourrait avoir un effet sur les espérances des habitants en matière de politiques sur l'emploi. Avec 36,3% de population active et une densité de population de 45 hab par km², ces données pourraient présager une implication électorale plus forte. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (62,17%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 549 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (27,86%) met en évidence des besoins d'accompagnement social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,74%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 16,52%, comme à Graçay, indique la présence d'une population plus aisée. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

09:32 - Législatives passées à Graçay : état des lieuxde la participation À Graçay, l'un des critères forts de ces élections législatives sera indéniablement le taux d'abstention. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 représentait 44,49% au premier tour et seulement 47,42% au second tour. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 52% au premier tour et 54% au deuxième tour, presque un record pour des législatives. Lors du premier tour de la présidentielle, parmi les 982 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 22,81% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 23,93% au deuxième tour.