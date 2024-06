En direct

19:37 - Le résultat de la gauche unie aux législatives 2022 à Grandcamp-Maisy scruté La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors de ces législatives, puisqu'on attend les intentions de ceux qui avaient opté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, a des chances d'en séduire une portion. Pour le premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 11,08% des bulletins dans la localité. Une poussée à affiner avec les 13% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Au moment des européennes plus récemment, la liste Glucksmann s'est élevée à 9,8% à Grandcamp-Maisy. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. En d'autres termes, un cumul de 14% sur place.

18:42 - Un RN gagnant à Grandcamp-Maisy à 20 jours des législatives Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. En analysant rapidement la progression du Rassemblement national lors des dernières élections européennes à l'échelle nationale, soit environ huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat du candidat RN devrait s'élever à environ 32% à Grandcamp-Maisy. Un calcul qui semble logique compte tenu des points également gagnés par le parti sur place en 5 ans et qui correspond en effet à 7 points de parts de voix.

15:31 - Le Rassemblement national à 42,28% à Grandcamp-Maisy le 9 juin dernier On ne peut oublier le scrutin qui a eu lieu très récemment. Si on se penche sur le détail, 315 habitants de Grandcamp-Maisy passés par les urnes se sont en effet tournés vers le Rassemblement national il y a trois semaines, aux européennes. La liste de Jordan Bardella a attiré 42,28% des votes contre Valérie Hayer à 18,93% et Raphaël Glucksmann à 9,8%.

14:32 - Grandcamp-Maisy avait voté Macron lors de l'élection présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Grandcamp-Maisy lors du premier tour de la présidentielle avec 32,63%, devant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 29,92%. Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon finissaient au pied de ce podium avec respectivement 9,94% et 9,44% des suffrages. Et la candidate du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 49,53% contre 50,47%.

12:32 - Des législatives positives pour le parti présidentiel la dernière fois Regarder dans le rétro pour voir le scrutin législatif le plus récent semble logique au moment du rendez-vous crucial des 30 juin et 7 juillet. Aux législatives en 2022 à Grandcamp-Maisy, le RN arrivait à la deuxième place sur le podium, 24,43% des votants ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 29,29% pour Bertrand Bouyx (Ensemble !) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme LREM (68,47%). Bertrand Bouyx s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Grandcamp-Maisy : législatives et dynamiques démographiques Comment la population de Grandcamp-Maisy peut-elle influencer les résultats des législatives ? Avec une densité de population de 109 habitants/km² et un taux de chômage de 9,98%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le taux d'agriculteurs, qui s'élève à 11,83%, souligne le poids de l'agriculture dans l'économie locale. Le nombre de familles monoparentales (15,52%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (10,48%) indique des défis de sécurité du travail. Un taux de résidences secondaires de 53,68%, comme à Grandcamp-Maisy, indique la présence d'une population plus aisée. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

09:32 - Pourcentage de participation aux élections : focus sur Grandcamp-Maisy Le taux de participation sera sans nul doute un facteur essentiel du scrutin législatif 2024 à Grandcamp-Maisy (14450). Pour mémoire, dans la commune, la participation aux législatives 2022 atteignait 47,45% au premier tour. Au second tour, 42,36% des citoyens se sont déplacés. Il y a 2 ans, pour le premier tour de l'élection présidentielle, sur les 1 409 personnes en âge de voter dans la commune, 71,61% avaient participé au vote, à comparer avec un taux de participation de 73,17% au deuxième tour, c'est-à-dire 1 031 personnes. Les études rapportent que l'abstention est couramment supérieure chez les jeunes, la tendance peut-elle s'inverser pour les législatives ?