Résultat des législatives à Guéthary : l'élection 2024 en direct

14:25 - Guéthary aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

Quel portrait faire de Guéthary, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec une population de 1 323 habitants répartis dans 1 361 logements, cette localité présente une densité de 930 habitants par km². La variété socio-économique s'observe dans ses 243 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 956 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (42,54%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, dont 32,98% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, près de 49,74% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 2136,27 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Guéthary, les problématiques locales, tels que l'emploi, l'écologie et l'inflation, se mêlent aux défis français.