14:25 - Guewenheim : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

Dans les rues de Guewenheim, les élections sont en cours. Avec une population de 1 332 habitants répartis dans 605 logements, ce village présente une densité de 154 hab par km². Ses 87 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 407 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans le village, 18,29% des résidents sont des enfants, et 27,44% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les habitants, dont 37,91% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette mosaïque sociale, 45,95% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 491,69 euros, accable une commune qui ambitionne plus de prospérité. À Guewenheim, les intérêts locaux, tels que le chômage, l'instruction et l'immigration, rejoignent ceux de la France.