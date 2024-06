Résultat des législatives à Hirtzfelden : l'élection 2024 en direct

14:25 - L'avenir de la France se dessine aussi à Hirtzfelden

Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections législatives à Hirtzfelden comme partout. Dotée de 525 logements pour 1 317 habitants, la densité de la commune est de 55 habitants par km². L'existence de 66 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans le village, 33% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 22,62% de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 37,58% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 41,65% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1241,97 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. Pour résumer, à Hirtzfelden, les problématiques locales alimentent le débat démocratique.