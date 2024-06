En direct

19:50 - À Isigny-sur-Mer, qui vont retenir les électeurs de la gauche ? L'autre source de doute qui enveloppe ces élections législatives 2024 est celle du poids de la gauche après l'avènement du Front populaire, un an après la dispersion de la coalition de Mélenchon. Pour le premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 16,36% des voix dans la localité. Un score à mettre en perspective avec les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. La liste Glucksmann a plus récemment cumulé 7,62% à Isigny-sur-Mer pour le tour unique des européennes. Mais la gauche pourrait être bien plus haut ce soir, puisque l'union ripolinée s'élève virtuellement à 14% cette fois, en faisant la somme des scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Une progression impressionnante du Rassemblement national à Isigny-sur-Mer en 5 ans Difficile d'avoir les idées claires après cette avalanche de scores. Mais quelques grandes directions émergent… L'évolution du RN, qui se chiffre déjà à 8 points à Isigny-sur-Mer entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet avoir avancé plus rapidement à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut penser que le RN sera à près de 40% voire plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Jordan Bardella à 42,18% à Isigny-sur-Mer au début du mois Ce qui est sorti des élections il y a quelques semaines est majeur. Regarder juste derrière peut donc sembler d'autant plus indispensable au moment de se préparer au scrutin de ce dimanche 30 juin. Le 9 juin en effet, à Isigny-sur-Mer, la liste Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella, a pris la première place, récoltant 42,18% des votes face à Valérie Hayer à 16,68% et Raphaël Glucksmann à 7,62%. Si on entre dans le détail, 526 votants l'ont choisie dans la commune.

14:32 - Marine Le Pen en tête à Isigny-sur-Mer au premier tour de la présidentielle 2022 La typologie politique des habitants d'une commune se reflète bien souvent le plus dans le choix fait lors de l'élection du locataire de l'Elysée. La communauté des électeurs d'Isigny-sur-Mer avait plébiscité Marine Le Pen lors de la présidentielle 2022 puisque la cheffe de file de l'ancien FN s'imposait avec 36,71% au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 28,52% et 10,61% des voix. La quatrième place était pour Éric Zemmour, avec 6,03% des voix pour sa part. La cheffe du RN s'imposait ensuite au deuxième round dans la commune avec 53,38%, devant Emmanuel Macron à 46,62%.

12:32 - Quel verdict à Isigny-sur-Mer pour le Rassemblement national aux législatives 2024 ? Le verdict du plus récent scrutin législatif peut sembler un précédent précieux au moment du rendez-vous électoral majeur qui se joue. Lors des législatives 2022, le Rassemblement national tirait son épingle du jeu à Isigny-sur-Mer. On retrouvait en effet Philippe Chapron en tête au premier tour, avec 28,71% dans la cité, qui votait pour la 5ème circonscription du Calvados. La victoire finale devait ensuite revenir en revanche à Bertrand Bouyx (La République en Marche) chez les électeurs avec 57,11%.

11:02 - Comment la composition démographique d'Isigny-sur-Mer façonne les résultats électoraux ? Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les législatives à Isigny-sur-Mer comme dans toute la France. Avec ses 3 570 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 192 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans la ville, 29% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 34,09% ont plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des directives, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les électeurs, dont 35,35% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 10,58%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2034,03 euros par mois. À Isigny-sur-Mer, les problématiques locales, tels que le travail, l'écologie et l'intégration, alimentent le débat démocratique.

09:32 - Pourcentage de participation aux élections : le cas d'Isigny-sur-Mer À Isigny-sur-Mer (14230), le taux de participation constituera à n'en pas douter l'un des facteurs principaux de ce scrutin législatif. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 41,41% au premier tour. Au second tour, 39,1% des citoyens se sont déplacés. Il y a deux ans, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 69,64% dans la commune, contre un taux de participation de 67,75% au premier tour, ce qui représentait 1 855 personnes. La volonté de changement des habitants pourrait potentiellement faire augmenter la participation à Isigny-sur-Mer.