19:50 - À Jarnac, qui va bénéficier du vote Nupes ? La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors de ces législatives, avec une inconnue : le choix de ceux qui avaient opté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, reste un mystère. A l'issue des européennes, la liste de Raphaël Glucksmann a atteint 15,12% à Jarnac. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de la liste LFI, celle des Verts et enfin celle du Parti communiste le 9 juin. Autrement dit une somme tournant autour des 24% sur place. La réserve de voix s'avère importante : lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Jarnac, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 17,87% des votes dans la localité. Une somme à compléter enfin avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - En cinq ans, l'extrême droite a grappillé 9 points à Jarnac Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors qu'au niveau de la France, les résultats du Rassemblement national ont grimpé à plus de 30% des suffrages au scrutin européen de juin, soit environ 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la dynamique locale semble plus puissante encore. Le mouvement a en effet déjà gagné 9 points sur place entre 2019 et 2024. Il n'est donc pas exclu que le RN puisse dépasser les 27% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Jarnac dans la moyenne nationale concernant le RN aux européennes De nombreuses choses ont bougé depuis ces élections. Si on se penche sur le détail, 542 électeurs de Jarnac se sont en effet tournés vers l'extrême droite il y a trois semaines, aux européennes. La liste, chapeautée par Jordan Bardella, a attiré 33,85% des voix devant Valérie Hayer à 17,86% et Raphaël Glucksmann à 15,12%.

14:32 - 31,12% pour Emmanuel Macron lors de la présidentielle 2022 à Jarnac La préférence des habitants d'une commune se reflète sans doute le plus dans le résultat de l'élection du chef de l'Etat. Jarnac avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 25,6%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, bénéficiant de 31,12% des votes. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, avec 15,12% et 5,98% des suffrages. Et Marine Le Pen n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 42,68% contre 57,32%.

12:32 - Une majorité encore favorite ce dimanche ? Lors des dernières législatives à Jarnac, le RN finissait à la deuxième place, 19,47% des électeurs étant convaincus par son binôme, contre 35,67% pour Sandra Marsaud (Ensemble !) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 59,95%. Sandra Marsaud s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Jarnac : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans le cadre de la campagne électorale législative, Jarnac se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 4 470 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 384 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 931 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages détenant au moins une automobile (69,72%) montre le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Avec 131 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 4,25%, Jarnac se classe comme un exemple de multiculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2227,11 € par mois, la ville affiche un pourcentage de chômeurs de 16,53%, révélant une situation économique tendue. À Jarnac, les problématiques locales, tels que le chômage, l'enseignement et l'inflation, alimentent le débat démocratique.

09:32 - C'est le moment de faire un choix à Jarnac pour les élections législatives Au fil des dernières années, les 4 579 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. A l'occasion des précédentes élections européennes, sur les 3 253 personnes en âge de voter à Jarnac, 51,37% avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 53,44% pour le scrutin européen de 2019. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 47,65% au premier tour. Au deuxième tour, 44,62% des électeurs ont exercé leur droit de vote. En avril 2022, lors du deuxième tour de la présidentielle, 73,99% des électeurs dans la ville avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 74,87% au premier tour, soit 2 437 personnes.