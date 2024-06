Résultat des législatives à Jatxou : l'élection 2024 en direct

14:25 - Analyse socio-économique de Jatxou : perspectives électorales

Devant le bureau de vote de Jatxou, les citoyens se regroupent pour se rendre aux urnes. Dotée de 515 logements pour 1 247 habitants, la densité de la ville est de 81 habitants/km². Ses 88 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 363 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans le village, 33% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 20,66% de plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les citoyens, dont 31,18% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette mosaïque sociale, près de 41,87% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 350,48 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À Jatxou, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.