Résultat des législatives à la Flèche : premiers chiffres de l'élection 2024

19:52 - À la Flèche, que vont trancher les supporters de l'ancienne Nupes ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque aller directement vers la nouvelle coalition de gauche ce dimanche ? Lors du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 23,74% des bulletins dans la commune. Un chiffre à affiner avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Au moment des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a glané 16% à la Flèche. Reste que dans la cité, il faudra aussi prendre en compte les 5,01% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 4,45% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,1% de Léon Deffontaine (PCF). Autrement dit une somme de 27% cette fois.

18:42 - Le RN a vigoureusement progressé à la Flèche Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 12 points qui ont ainsi été gagnés par le RN au niveau de la commune entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Il est donc permis de penser que le RN puisse dépasser les 28% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Jordan Bardella à son niveau national à la Flèche début juin Le résultat de ce 30 juin au soir fera probablement écho au séisme survenu le 9 juin dernier. Dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, qui avait comme guide un certain Jordan Bardella, a dominé les élections du Parlement européen 2024 à la Flèche. Le bulletin a enregistré 34,31% des suffrages, soit 1834 voix dans la ville, face à Raphaël Glucksmann à 16% et Valérie Hayer à 15,87%.

14:32 - La Flèche avait voté Macron lors de l'élection présidentielle C'est incontestablement l'élection suprême qui est l'élément le plus parlant sur les préférences des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à la Flèche lors du premier tour de la présidentielle avec 29,96%, battant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 25,16%. Il n'y avait qu'une troisième et une quatrième place enfin pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 18,07% et 6,39% des voix. Et la cheffe du RN s'inclinait face à son rival au second tour, avec 42,4% contre 57,6%.

12:32 - Un premier tour qui avait souri au bloc Ensemble il y a deux ans Analyser le dernier scrutin législatif est d'une logique implacable au moment de l'élection cruciale des 30 juin et 7 juillet. Les élections législatives 2022 à la Flèche ne seront pas favorables, au premier tour, au RN, qui obtiendra 20,97% dans la commune, partie intégrante de la 3ème circonscription de la Sarthe, alors que les candidats Ensemble ! Rassembleront 28,62% des voix. Le RN n'était toujours pas au sommet dans la ville au second tour, le parti laissant également le binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle finir gagnant.

11:02 - La Flèche : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, La Flèche regorge de diversité et d'activités. Avec ses 14 937 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 804 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 4 068 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de foyers disposant d'au moins une automobile (76,61%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les 312 résidents étrangers, représentant 2,07% de la population, participent à cette variété culturelle. Malgré un taux de chômage de 14,53%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2084,51 € par mois. À la Flèche, les intérêts locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.

09:32 - Abstention à la Flèche : les leçons des précédentes élections Au cours des précédents scrutins électoraux, les 16 007 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Pendant les précédentes européennes, 10 267 inscrits sur les listes électorales de la Flèche s'étaient rendus dans l'isoloir (soit 55,02%). Le taux de participation était de 51,99% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 46,98% au premier tour et seulement 47,15% au deuxième tour. Pour mémoire, au niveau national, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 48% au premier tour et seulement 46% au second tour, presque un record pour des élections législatives.