Résultat des législatives à la Roche-Posay : l'élection 2024 en direct

16:32 - Un 34,47% dans la moyenne nationale pour Bardella à la Roche-Posay début juin Une autre expérience électorale, bien plus récente, a pris place dernièrement qu'il est bon d'étudier de près. D'autant qu'il s'agit d'un bouleversement inédit. Le 9 juin en effet, à la Roche-Posay, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella à sa tête, l'a emporté, cumulant 34,47% des voix face à Valérie Hayer à 21,05% et Raphaël Glucksmann à 13,68%. Ce sont alors 262 habitants qui se sont tournés vers elle dans la localité.

14:32 - Le résultat de la dernière présidentielle, un marqueur aussi à la Roche-Posay L'élection du chef de l'Etat est certainement la principale clé pour tenter de dégager une tendance politique locale. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à la Roche-Posay lors du premier tour de la présidentielle avec 30,47%, battant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 25,87%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 18,3% et 6,44% des voix. Et Marine Le Pen ne faisait pas mieux au second tour, avec 44,06% contre 55,94%.

12:32 - Quel verdict à la Roche-Posay pour Ensemble ce dimanche soir ? Le résultat du scrutin législatif le plus récent est un élément précieux au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Le RN se prenait les pieds dans le tapis dans la commune de la Roche-Posay en 2022, lors des législatives, avec 22,4% au premier tour, contre 43,32% pour Nicolas Turquois (Ensemble ! - Majorité présidentielle), La Roche-Posay étant partie intégrante de la 4ème circonscription de la Vienne. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore Nicolas Turquois (La République en Marche) au sommet localement.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à la Roche-Posay Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers La Roche-Posay, les citoyens se réunissent pour exercer leur droit. Avec ses 1 570 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 172 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 444 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (41,27%) montre le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les habitants, dont 41,92% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, près de 55,63% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1414,69 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Chaque bulletin comptabilisé ce 9 juin 2024 à la Roche-Posay affirme l'intérêt des habitants pour les valeurs de la France.

09:32 - Quelle sera l'abstention aux élections législatives à la Roche-Posay ? À la Roche-Posay (86270), la participation sera incontestablement l'une des clés du scrutin législatif. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 53,2% au premier tour et seulement 49,24% au second tour. Quelle sera la participation à la Roche-Posay pour les législatives 2024 ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle représentait 18% à 12 h et seulement 39% à 17 h pour le premier tour. En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, sur les 1 315 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 76,73% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 74,9% au second tour, ce qui représentait 985 personnes.