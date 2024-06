Résultat des législatives à la Vôge-les-Bains : l'élection 2024 en direct

On ne peut oublier le scrutin qui s'est tenu il y a une vingtaine de jours. C'est en effet la liste Rassemblement national dirigée par Bardella qui a dominé les élections du Parlement européen il y a trois semaines à la Vôge-les-Bains, avec 44,49% des bulletins dans l'urne, soit 299 voix, devant la liste emmenée par Valérie Hayer avec 12,95%, et la liste de Raphaël Glucksmann avec 9,67%.

L'élection suprême est incontestablement la clé pour tenter de dégager une tendance politique locale. Marine Le Pen avait fini en tête avec 34,77% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat de 2022 à la Vôge-les-Bains. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,15% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,56%. La quatrième place revenait à Éric Zemmour, avec seulement 6,07% des suffrages. Au deuxième tour de l'élection, c'est également Marine Le Pen qui s'imposait à la Vôge-les-Bains avec 57,93%, devant Emmanuel Macron à 42,07%.

Les élections législatives avaient donné un bon départ pour le Rassemblement national à la Vôge-les-Bains. On retrouvait en effet Sébastien Humbert en tête au premier tour, avec 34,39% dans la commune, partie intégrante de la 4ème circonscription des Vosges. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la localité, avec 53,83%, devant le binôme Les Républicains à 46,17%.

La Vôge-les-Bains aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers La Vôge-les-Bains, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Dotée de 1 385 logements pour 1 572 habitants, la densité de la commune est de 67 habitants/km². Ses 131 entreprises démontrent une économie prospère. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (48,09%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les habitants, comprenant une proportion de 46,74% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Dans cette diversité sociale, près de 45,07% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1035,57 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À la Vôge-les-Bains, les intérêts locaux, tels que le chômage, l'instruction et l'intégration, se mêlent aux objectifs français.