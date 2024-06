Résultat des législatives à Landerneau : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Un résultat aux législatives entre 31% et 38% à Landerneau pour le Front populaire ? La Nupes, qui a fait long feu, va-t-elle voir son résultat aller directement vers la nouvelle alliance à gauche lors de ces nouvelles élections ? Le total n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Landerneau, le binôme Nupes avait en effet cumulé 31,53% des votes dans la commune. Une percée à mettre en perspective avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (21,26% pour Jean-Luc Mélenchon, 7% pour Yannick Jadot, 2,82% pour Fabien Roussel et 2,97% pour Anne Hidalgo). Aux élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a glané 22,77% à Landerneau. Mais on peut en revanche remonter ce score à 38% pour la gauche pour ce premier tour dans la commune, la part de voix du leader PS-Place Publique étant à rehausser avec celles de l'insoumise Manon Aubry (7%), de Marie Toussaint (7,32%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (2,5%).

18:42 - 8 points gagnés en 5 ans par l'extrême droite à Landerneau Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors qu'à l'échelle de la France, les résultats de Jordan Bardella ont culminé à plus de 31% des voix au scrutin européen de juin, soit environ 8 points de plus qu'en 2019, la progression locale semble encore plus forte. Le mouvement frontiste a en effet déjà progressé de 8 points ici entre 2019 et 2024. Il n'est donc pas exclu que le RN dépassera les 20% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Landerneau à contre-courant lors des européennes Regarder quelques jours en arrière semble encore plus évident au moment de se préparer au scrutin de ce dimanche 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant un marqueur incontournable. Même si certaines communes sont hors catégorie... C'est Raphaël Glucksmann qui l'a en effet emporté à Landerneau lors des dernières élections des eurodéputés à Landerneau, avec 22,77% des bulletins. La liste surpassait alors celle de Jordan Bardella avec 21,97% dans la ville. Valérie Hayer échouait troisième, avec 18,63%.

14:32 - 35,51% pour Emmanuel Macron au premier tour de la dernière présidentielle à Landerneau Il faut retenir que le RN avait affiché au premier tour un meilleur pointage aux législatives 2022 dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection présidentielle, puisqu'elle avait rassemblé 16,57% au 1er tour dans la cité. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 35,51%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 21,26% et Marine Le Pen avec 16,57%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 28,35% contre 71,65%).

12:32 - Les chiffres de la dernière législative sont-ils révélateurs de l'élection de 2024 à Landerneau ? Le RN ne convainquait pas à Landerneau en 2022, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 9,56% au premier tour, contre 31,53% pour Nathalie Sarrabezolles (Nouvelle union populaire écologique et sociale), Landerneau étant partie intégrante de la 5ème circonscription du Finistère. Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois la première place aux concurrents estampillés Ensemble ! (50,15% contre 49,85% pour le RN). Mais c'est Graziella Melchior (Ensemble !) qui coiffait tout le monde au poteau cette fois.

11:02 - Landerneau et législatives : démographie, économie et choix électoraux En pleine campagne électorale législative, Landerneau est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 16 206 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 913 entreprises, Landerneau permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (80,19%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. La présence de 267 résidents étrangers, soit 1,67% de la population, favorise son pluriculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 27 014 €/an, la commune est à la recherche d'une stabilité économique malgré les obstacles. Chaque vote comptabilisé ce 9 juin 2024 à Landerneau écrit une nouvelle page de l'histoire du pays.

09:32 - Coup d'envoi des législatives à Landerneau : la participation en question Comment votent d'ordinaire les électeurs de cette agglomération ? Au moment des élections européennes du mois de juin 2024, 55,61% des personnes habilitées à voter à Landerneau avaient pris part à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 51,26% lors des élections européennes de 2019. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 51,8% au premier tour et seulement 50,18% au deuxième tour. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central en juin 2022. Elle se chiffrait à 18% à 12 h et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.