En direct

19:48 - À Liffol-le-Grand, que vont trancher les supporters de l'ancienne Nupes ? Une autre incertitude qui enveloppe ces élections législatives 2024 sera celle du poids de la gauche après la constitution du Front populaire. La liste portée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS avait terminé à 8,28% à Liffol-le-Grand pour ce tour unique des européennes. Reste que dans la localité, il faudra aussi jauger les 4,4% de Manon Aubry (La France insoumise), les 1,81% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,42% de Léon Deffontaine (PCF). Soit un total tournant autour des 14% sur place. Pour le premier round des législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs enregistré 15,04% des bulletins dans la commune. Une percée à comparer enfin avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - 13 points gagnés en 5 ans par l'extrême droite à Liffol-le-Grand Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Alors qu'à l'échelle de la France, les scores du RN se sont élevés à plus de 31% des voix au scrutin européen de juin, soit 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la tendance locale apparaît plus puissante encore. Le mouvement frontiste a en effet déjà récupéré 13 points ici entre 2019 et 2024. Il est donc permis de penser que le RN termine pas loin des 40% ou plus à Liffol-le-Grand ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quel était le résultat des européennes à Liffol-le-Grand le 9 juin ? Revenir quelques semaines en arrière semble bien plus pertinent encore, au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin. Car le verdict qui est tombé à l'issue des élections il y a quelques jours est évocateur. Il y a quelques semaines en effet, à Liffol-le-Grand, la liste du Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella, a pris une longueur d'avance, avec 48,12% des votes devant Valérie Hayer à 13,84% et Raphaël Glucksmann à 8,28%. Ce sont ainsi 372 votants qui l'ont choisie dans la localité.

14:32 - Liffol-le-Grand avait voté Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle C'est certainement l'élection suprême qui est l'indicateur le plus précis sur le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait marqué beaucoup de points à Liffol-le-Grand pendant la dernière élection présidentielle avec un nombre de votes correspondant à 35,17% des électeurs au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 25,73% et 12,2% des voix. Éric Zemmour devait alors se placer parmi les figurants avec 8,1% des suffrages pour sa part. Marine Le Pen s'imposait finalement au 2e round dans la commune avec 59,55%, devant Emmanuel Macron à 40,45%.

12:32 - Le résultat du Rassemblement national déjà déterminant ce soir Le résultat du plus récent scrutin législatif est un indicateur clé au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Le RN tirait son épingle du jeu à Liffol-le-Grand lors des législatives 2022. C'est en effet Sébastien Humbert qui se plaçait en pôle position au premier tour avec 27,37% dans la commune, partie intégrante de la 4ème circonscription des Vosges. La victoire finale revenait ensuite en revanche à Jean-Jacques Gaultier (Les Républicains) chez les électeurs avec 52,30%.

11:02 - Élections législatives à Liffol-le-Grand : impact de la démographie et de l'économie locale La démographie et le contexte socio-économique de Liffol-le-Grand déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections législatives. Avec une densité de population de 63 hab par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 13,41%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Un salaire moyen mensuel net de 1955,28 €/mois souligne le poids des questions sur le niveau de vie dans les interrogations des 681 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,19%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (7,26%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Liffol-le-Grand mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 12,32% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.

09:32 - C'est le moment de faire un choix à Liffol-le-Grand pour les législatives À Liffol-le-Grand, le niveau d'abstention constituera indiscutablement un critère déterminant de ce scrutin législatif. Les habitants des communes de petite taille votent souvent plus que dans les grandes, cette situation peut-elle changer pour les législatives ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, 26,91% des personnes en capacité de voter dans la commune avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 27,02% au second tour. Pour comparer, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 55,78% au premier tour et seulement 56,68% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Liffol-le-Grand ? Quel député remplacera Jean-Jacques Gaultier dans la 4ème circonscription des Vosges ?