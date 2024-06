En direct

19:38 - Qui vont retenir les électeurs de l'ancienne Nupes à Lunery ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait marqué les esprits lors des législatives précédentes, mais a explosé en vol désormais, c'est une nouvelle coalition qui s'avance cette fois. Ce qui rend très flou le vote de gauche aujourd'hui. Il y a quelques jours aux élections européennes, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 8,26% à Lunery. Mais on donne la gauche plus haut à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, puisque l'union ripolinée peut théoriquement atteindre 27% cette fois, en faisant la somme des résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Lunery, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 40,33% des votes dans la localité. Un score à affiner enfin avec les 35% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - La progression foudroyante de l'extrême droite à Lunery en 5 ans Que peut-on retenir de cette avalanche de données ? La progression du RN, qui se chiffre déjà à 13 points à Lunery entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir avancé plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. Avec une projection sommaire, on peut imaginer que le RN sera à près de 30% voire plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une victoire du RN à Lunery le 9 juin dernier Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du RN, avec Jordan Bardella tête de liste, s'est imposée aux élections du Parlement européen à Lunery. L'extrême droite séduisait 40,65% des votes, soit 187 voix dans la ville, face à Valérie Hayer à 11,3% et Manon Aubry à 10,22%.

14:32 - 29,21% pour Marine Le Pen lors de la dernière présidentielle à Lunery L'élection du président de la République est probablement la référence pour appréhender au mieux une tendance politique locale. Marine Le Pen a surperformé à Lunery pendant la dernière présidentielle 2022 avec pas moins de 29,21% des suffrages dès le premier round. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron arrivaient derrière à 25,17% et 20,31% des voix. Lunery n'offrait qu'une quatrième place à Fabien Roussel, avec seulement 6,68% des voix. Avec 50%, la candidate du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 50%.

12:32 - Quel équilibre lors des législatives il y a deux ans à Lunery ? Regarder le scrutin législatif le plus récent semble logique au moment du rendez-vous politique du jour. Aux législatives en 2022 à Lunery, le RN arrivait à la deuxième place sur le podium, 22,84% des habitants passés par le bureau de vote étant convaincus par son binôme, contre 40,33% pour Nicolas Sansu (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme LFI-PS-PC-EELV avec 61,90%. Nicolas Sansu conservait donc son avance sur place.

11:02 - Lunery : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Dans les rues de Lunery, les élections sont en cours. Avec une population de 1 558 habitants répartis dans 752 logements, cette commune présente une densité de 45 habitants/km². Ses 61 entreprises démontrent une économie favorable. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (22,47%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les habitants, dont 31,3% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, 42,68% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 2,31 €, pèse sur une commune qui aspire à plus de prospérité. À Lunery, les intérêts locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.

09:32 - Les législatives démarrent à Lunery : quel sera le taux d'abstention ? Au cours des élections passées, les 1 572 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. A l'occasion des européennes de début juin, sur les 969 inscrits sur les listes électorales à Lunery, 49,12% étaient allés voter. La participation était de 47,9% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 43,63% au premier tour et seulement 42,43% au deuxième tour. Il y a 2 ans, pour le second tour de la présidentielle, sur les 1 000 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 71,19% s'étaient rendus dans l'isoloir. Le taux de participation était de 74,2% au premier tour, c'est-à-dire 742 personnes.