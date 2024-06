En direct

19:51 - Le Front populaire, à la hauteur de la Nupes à gauche lors de ces élections législatives 2024 ? L'union des partis de gauche aux dernières législatives étant déjà morte, que deviendront ses électeurs lors de ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part optera pour le Front populaire ? Bien malin qui a la réponse en ce moment même. La liste Place-Publique dirigée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS avait cumulé 11,44% à Magny-en-Vexin pour ce tour unique des européennes. Reste que dans la cité, il faudra aussi assimiler les 9,41% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 4,87% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,55% de Léon Deffontaine (PC). Autrement dit un cumul tournant autour des 25% sur place. Au cours du premier tour des élections des députés en 2022, à Magny-en-Vexin, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 23,39% des votes dans la commune. Une somme à compléter enfin avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - 10 points gagnés en 5 ans par le RN à Magny-en-Vexin Difficile de résumer clairement tous ces résultats. Mais des tendances se dégagent… Alors qu'au niveau du pays, les scores du Rassemblement national ont grimpé à plus de 30% des suffrages au scrutin européen de juin, soit environ huit points de plus qu'en 2019, la tendance locale semble bien plus puissante. Le parti a en effet déjà glané 10 points ici entre 2019 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN finisse à près de 33% à Magny-en-Vexin ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste Rassemblement national à 37,86% à Magny-en-Vexin il y a trois semaines Le résultat de celui ou celle qui s'est imposé lors des dernières élections le 9 juin va résonner encore plus fort dans les têtes ce 30 juin. Si on se penche sur les détails en effet, la liste du RN, qui avait comme guide Jordan Bardella, a remporté les élections du Parlement européen 2024 à Magny-en-Vexin. L'extrême droite séduisait 37,86% des voix, contre Raphaël Glucksmann à 11,44% et Valérie Hayer à 10,91%.

14:32 - 28,17% pour Marine Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle à Magny-en-Vexin C'est certainement l'élection suprême qui nous en dit le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. L'élection du président de la République avait servi un flagrant avantage à Marine Le Pen en 2022 à Magny-en-Vexin. Marine Le Pen prenait les devants avec 28,17% au premier tour. Derrière, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 23,75% et 20,67% des voix. Valérie Pécresse finissait au pied de ce podium avec seulement 7,18% des suffrages pour sa part. Avec 47,99%, la patronne du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 52,01%.

12:32 - Nouveau coup de force pour le RN à Magny-en-Vexin ? Le score obtenu par le RN sera le grand sujet au niveau local pour ces élections législatives 2024. Lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, il y a deux ans, le Rassemblement national parvenait à tirer son épingle du jeu à Magny-en-Vexin. Dans la commune, partie intégrante de la 1ère circonscription du Val-d'Oise, c'est Philippe Pierre qui prenait d'entrée la première place au premier tour avec 25,87%. C'est finalement Emilie Chandler (Ensemble ! - Majorité présidentielle) qui avait pris l'avantage chez les électeurs de Magny-en-Vexin au second tour, avec 51,68%.

11:02 - Magny-en-Vexin : démographie, élections et stratégies politiques La structure démographique et socio-économique de Magny-en-Vexin détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, jouant ainsi un rôle sur le résultat des élections législatives. Dans la commune, 38% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 5,9% ont plus de 75 ans. La répartition par âge pourrait agir sur les orientations des politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le taux de foyers disposant d'au moins une automobile (73,99%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des 1 728 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (21,20%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,08%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Magny-en-Vexin mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 17,27% des habitants titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

09:32 - Quelles prévisions pour l'abstention aux élections législatives à Magny-en-Vexin ? Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette agglomération, il est indispensable d'observer les résultats des élections passées. Il y a quelques semaines, à l'occasion des précédentes élections européennes, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 50,48% des votants de Magny-en-Vexin. Le taux d'abstention était de 51,12% il y a 5 ans. Pour rappel, dans l'agglomération, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 53,2% au premier tour. Au deuxième tour, 57,14% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Magny-en-Vexin ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, 23,46% des personnes en âge de voter dans l'agglomération avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 27,22% au deuxième tour.