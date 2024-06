En direct

19:37 - Sur quel candidat vont se diriger les orphelins de la Nupes dissoute à Mainxe-Gondeville ? La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces législatives, avec comme inconnue les intentions de ceux qui avaient choisi la Nupes, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Nouveau Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, devrait en rassembler une portion. Aux européennes, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 9,68% à Mainxe-Gondeville. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer pour la gauche ce dimanche soir, puisque l'union ripolinée peut virtuellement se situer à 17% cette fois, en ajoutant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). A l'issue du premier round des élections législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs cumulé 16,5% des voix dans la localité.

18:42 - L'extrême droite a fortement progressé à Mainxe-Gondeville Difficile de prédire ce qui va se passer après tous ces scores. Mais des indices apparaissent… L'avancée du RN, qui s'élève déjà à 10 points à Mainxe-Gondeville entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir progressé plus rapidement à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut penser que le RN sera à près de 33% ou plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un avantage de Bardella à Mainxe-Gondeville le 9 juin Consulter des résultats plus récents apparaît aussi comme pertinent au moment de se préparer au scrutin de ces législatives. Dans le détail, 165 habitants de Mainxe-Gondeville passés par les bureaux de vote se sont en effet tournés vers la liste du RN il y a quelques jours, aux élections européennes. La liste Bardella a glané ainsi 38,02% des suffrages devant Valérie Hayer à 17,74% et Raphaël Glucksmann à 9,68%.

14:32 - 31,63% pour Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle à Mainxe-Gondeville C'est sans doute l'élection à la présidence de la République qui est l'indicateur le plus précis sur le bord politique des habitants d'une commune. La commune de Mainxe-Gondeville s'était massivement tournée vers Marine Le Pen au moment de l'élection présidentielle de 2022. La figure du RN finissait avec 31,63% au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 28,11% et 11,71% des voix. Éric Zemmour héritait d'un rôle de figurant avec seulement 5,12% des voix. Au second tour, face à Macron, Marine Le Pen l'avait aussi emporté avec 50,08% contre 49,92%.

12:32 - Ensemble s'en sortait bien au premier tour des dernières législatives à Mainxe-Gondeville Le nombre de bulletins en faveur de la formation incarnée par Jordan Bardella ce soir sera un enseignement majeur pour ces élections législatives localement. Lors des dernières législatives à Mainxe-Gondeville, le RN terminait à la seconde position sur le podium, 25,24% des électeurs ayant voté pour son binôme, contre 33,50% pour Sandra Marsaud (La République en Marche) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Ensemble ! Avec 54,81%. Sandra Marsaud conservait donc son avance sur place.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Mainxe-Gondeville À Mainxe-Gondeville, les caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent le contexte politique et peuvent impacter les élections législatives. Dans le village, 20,07% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 8,2% sont des personnes âgées. La répartition démographique peut agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (78,05%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 424 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (4,23%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en CDD (9,76%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Mainxe-Gondeville mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 16,18% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

09:32 - Comprendre le pourcentage de participation aux élections à Mainxe-Gondeville Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette commune, il faut observer les résultats des dernières élections. Au moment des dernières élections européennes, parmi les 921 inscrits sur les listes électorales à Mainxe-Gondeville, 49,19% avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 52,23% lors du scrutin de 2019. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 47,16% au premier tour. Au second tour, 45,05% des citoyens se sont déplacés. Pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 76,99% dans la commune. La participation était de 77,1% au premier tour, c'est-à-dire 697 personnes.