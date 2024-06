En direct

19:50 - Quel résultat pour à gauche à la fin de ces élections législatives ? La coalition de gauche aux dernières législatives ayant explosé, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Combien en récupérera le Front populaire ? Répondre à cette question est difficile. Raphaël Glucksmann avait terminé à 11,04% à Marines le 9 juin. Reste que dans la cité, il faudra aussi tenir compte des 8,58% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 5,24% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,27% de Léon Deffontaine (PCF). En d'autres termes, un total tournant autour des 25% sur place. La manne semble importante. Lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Marines, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 22,79% des votes dans la commune. Une percée à compléter enfin avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (17,58% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,16% pour Yannick Jadot, 1,76% pour Fabien Roussel et 1,13% pour Anne Hidalgo).

18:42 - 14 points gagnés en 5 ans par le RN à Marines Difficile de trouver une ligne claire dans cette avalanche de chiffres. Mais quelques lignes directrices émergent… L'évolution du RN, qui s'élève déjà à 14 points à Marines entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet être monté plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En faisant une projection rapide, on peut donc déduire que le RN sera pas loin des 30% ou plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le RN à 38,36% à Marines le 9 juin dernier Revenir quelques semaines en arrière semble bien plus indispensable encore, au moment d'analyser le scrutin des législatives. Car le résultat des élections il y a quelques jours résonne encore dans les esprits. 38,36% des votes sont en effet tombés vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen à Marines, face à Valérie Hayer à 11,36% et Raphaël Glucksmann à 11,04%. Le RN a rassemblé ainsi pas moins de 483 électeurs de Marines.

14:32 - Avantage Marine le Pen à Marines lors de la dernière présidentielle Le choix du président de la République est certainement la principale clé pour juger une tendance politique locale. L'élection du président de la République avait offert un beau plébiscite à Marine Le Pen il y a deux ans dans la ville. La cheffe du Rassemblement national terminait à 27,68% au 1er round contre 26,6% pour Emmanuel Macron et 17,58% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Éric Zemmour se contentait de la quatrième place avec 8,34% des voix. Avec 45,79%, la cheffe du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 54,21%.

12:32 - Des législatives qui avaient souri au RN en 2022 Le verdict du plus récent scrutin législatif peut sembler un indice précieux au moment des élections qui se jouent. Au cours des élections des députés il y a deux ans, le Rassemblement national tirait son épingle du jeu à Marines. Dans la commune, partie intégrante de la 1ère circonscription du Val-d'Oise, c'est Philippe Pierre qui arrivait en tête au premier tour avec 24,88%. Emilie Chandler (Ensemble ! - Majorité présidentielle) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 56,09%.

11:02 - Comprendre l'électorat de Marines : un regard sur la démographie locale La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Marines contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections législatives. La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans la localité, avec près de 37% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 10,84%. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (81,94%) montre l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des 1 078 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (16,67%) révèle des besoins de soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,41%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Marines mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 20,4% des habitants titulaires du seul bac. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

09:32 - Marines : analyse du taux de participation aux élections législatives L'un des facteurs forts de ce scrutin législatif sera incontestablement le taux de participation à Marines. En avril 2022, pour le second tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 71,43% des inscrits sur les listes électorales de la ville. La participation était de 74,25% au premier tour, soit 1 805 personnes. En comparaison, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 44,25% au premier tour et seulement 43,13% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Marines ? La baisse du pouvoir d'achat serait de nature à faire augmenter la participation à Marines.