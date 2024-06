En direct

19:37 - La gauche aussi dans les favoris à Merpins pour ces législatives 2024 ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives ayant explosé en vol, que décideront ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Front populaire ? Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Merpins, le binôme Nupes avait en effet glané 19,53% des votes dans la commune. Une percée à comparer avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (17,11% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,66% pour Yannick Jadot, 2,1% pour Fabien Roussel et 1,54% pour Anne Hidalgo). Au moment des européennes plus récemment, la liste Glucksmann s'est élevée à 11,44% à Merpins. Reste que dans la localité, il faudra aussi prendre en compte les 6,31% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 3,35% de Marie Toussaint (EELV) et les 0,99% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Soit un total de 20% cette fois.

18:42 - L'extrême droite a fortement gagné du terrain à Merpins en 5 ans Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 8 points qui ont ainsi été grattés par le RN sur place entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. Avec une projection rapide, on peut donc déduire que le RN sera à près de 40% à Merpins ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 39,84% pour la liste RN à Merpins au début du mois Revenir quelques semaines en arrière semble bien plus pertinent encore, au moment d'anticiper le scrutin des législatives. Car ce qui est sorti des élections il y a quelques jours est un véritable marqueur. 39,84% des voix se sont en effet portées vers le RN de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections européennes à Merpins, face à Valérie Hayer à 13,81% et Raphaël Glucksmann à 11,44%. Le mouvement d'extrême droite a dominé le scrutin avec 202 habitants de Merpins passés par les urnes.

14:32 - Une longueur d'avance pour Marine Le Pen à Merpins lors de la dernière présidentielle C'est sans doute le scrutin présidentiel qui est l'élément le plus parlant sur les préférences des habitants d'une commune. La cité de Merpins avait servi un incontestable avantage à Marine Le Pen au terme de la présidentielle 2022. La cheffe de file du RN prenait les devants avec 31,98% au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 27,49% et 17,11% des voix. Éric Zemmour ne récoltait qu'une médaille en chocolat avec 5,47% des suffrages pour sa part. Rebelotte pour la patronne du RN au second tour devant Emmanuel Macron avec 51,02%.

12:32 - Quel verdict à Merpins pour le RN au premier tour ? En 2022 pour les législatives, le RN tirait son épingle du jeu à Merpins. Dans la commune, qui votait pour la 2ème circonscription de la Charente, c'est Marceau Rappasse qui arrivait en tête au premier tour avec 28,94%. La victoire finale était ensuite promise en revanche à Sandra Marsaud (Ensemble !) chez les électeurs avec 52,48%.

11:02 - Le poids démographique et économique de Merpins aux élections législatives Dans la commune de Merpins, les habitants exercent-ils une influence sur le résultat des élections législatives ? Dans le bourg, 15,27% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 28,82% de 60 ans et plus. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les priorités des directives en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (87,99%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 437 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,08%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, tandis que le taux de salariés en CDD (6,36%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Merpins mettent en relief une diversité de qualifications, avec 28,13% des résidents sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

09:32 - Election à Merpins : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes Au fil des derniers rendez-vous électoraux, les 1 110 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. Il y a quelques semaines, à l'occasion des précédentes européennes, 46,85% des inscrits sur les listes électorales de Merpins (Charente) avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 49,83% lors du scrutin européen de 2019. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 52,86% au premier tour. Au second tour, 53,23% des électeurs ne se sont pas déplacés. Pour le deuxième tour de la présidentielle, 24,08% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 21,8% au premier tour.