Résultat des législatives à Merxheim : l'élection 2024 en direct

Se tourner vers le dernier scrutin législatif semble une évidence au moment du rendez-vous crucial des 30 juin et 7 juillet. Aux législatives en 2022 à Merxheim, le RN se plaçait à la deuxième place, 24,36% des habitants passés par le bureau de vote ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 28,79% pour Raphaël Schellenberger (Les Républicains) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Les Républicains (54,66%). Raphaël Schellenberger remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Merxheim : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

Quel portrait faire de Merxheim, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec une population de 1 285 habitants répartis dans 585 logements, ce bourg présente une densité de 140 habitants par km². Avec 73 entreprises, Merxheim permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le bourg, 15,37% des résidents sont des enfants, et 8,39% de 75 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 46,45% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, 42,55% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 385,54 €, accable une ville qui aspire à un avenir prospère. À Merxheim, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.