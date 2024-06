Résultat des législatives à Meyenheim : l'élection 2024 en direct

11:02 - Meyenheim : législatives et dynamiques démographiques

Dans la commune de Meyenheim, une variété de données démographiques et socio-économiques pèsent sur les résultats des élections législatives. Dans la localité, 56% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 4,94% de 75 ans et plus. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les orientations des politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Le pourcentage de foyers détenant au moins une automobile (90,85%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des 442 votants. Le nombre de familles monoparentales (4,35%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (64,98%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Meyenheim mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 27,81% des résidents non diplômés, cela peut impacter le taux d'abstention dans la commune.