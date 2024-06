En direct

19:49 - Sur quel candidat vont se diriger les voix de la Nupes à Montmoreau ? La Nouvelle union populaire et sociale (Nupes) faisant déjà partie du passé, que feront ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Et surtout, combien seront séduits par le Front populaire ? Il y a quelques jours aux européennes, la liste Glucksmann a atteint 18,36% à Montmoreau. Mais on donne la gauche plus haut aux législatives, puisque l'alliance relookée peut virtuellement se situer à 28% cette fois, en additionnant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). A l'occasion du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs glané 21,1% des bulletins dans la commune.

18:42 - Progression fulgurante de l'extrême droite à Montmoreau en 5 ans Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors qu'à l'échelle nationale, les résultats du Rassemblement national ont atteint plus de 31% des suffrages au scrutin européen de juin, soit 8 points de plus qu'aux européennes précédentes, la tendance locale apparaît décuplée. Le mouvement frontiste a en effet déjà récupéré 10 points ici entre 2019 et 2024. Il est donc possible que le RN soit à près de 30% à Montmoreau ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quels résultats pour les européennes à Montmoreau le 9 juin ? Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, a remporté les élections européennes à Montmoreau. Le mouvement a attiré 38,29% des suffrages, face à Raphaël Glucksmann à 18,36% et Valérie Hayer à 13,18%.

14:32 - Quel candidat a gagné la présidentielle en 2022 à Montmoreau ? L'inclinaison des habitants d'une ville se reflète sans doute le plus dans les choix faits lors de l'élection du chef de l'Etat. Montmoreau avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 27,34%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, crédité de 27,57% des votes. Jean-Luc Mélenchon et Jean Lassalle prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 17,52% et 5,14% des voix. Et la candidate du RN n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour, avec 47,21% contre 52,79%.

12:32 - Des législatives positives pour le clan macroniste il y a deux ans Le résultat du plus récent scrutin législatif peut sembler un indice clé au moment de l'élection du jour. Aux législatives en 2022 à Montmoreau, le RN finissait à la deuxième place sur le podium, 22,86% des électeurs ayant voté pour son binôme, contre 26,92% pour Sandra Marsaud (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme Ensemble ! (54,58%). Sandra Marsaud s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Analyse démographique des élections législatives à Montmoreau Comment la population de Montmoreau peut-elle affecter les résultats des élections législatives ? La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans la localité, avec près de 25% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 10,73%. Qui plus est, le pourcentage de ménages propriétaires (68,89%) souligne le poids des questions liées au logement et à l'urbanisme. Les écarts de revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 303 euros/an, sont souvent l'expression d'une tension économique locale. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,91%) révèle des impératifs de soutien familial, et le pourcentage de salariés en CDD (9,7%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Montmoreau mettent en avant une diversité de qualifications, avec 38,8% des habitants non diplômés, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

09:32 - Retour sur l'abstention lors des élections législatives à Montmoreau L'une des clés du scrutin législatif sera incontestablement l'ampleur de l'abstention à Montmoreau. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 52,27% au premier tour et seulement 48,8% au deuxième tour. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle s'élevait à 18% à 12 heures et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Lors du premier tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 73,99% des électeurs de la commune, à comparer avec une participation de 73,92% au deuxième tour, c'est-à-dire 1 321 personnes.