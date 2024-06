Résultat des législatives à Morienval : l'élection 2024 en direct

Le résultat des législatives 2024 au niveau local sera regardé avec le prisme de la dynamique RN, comme partout ailleurs. Le RN arrivait en première position à Morienval en 2022 lors des législatives. Dans la commune, qui votait pour la 5ème circonscription de l'Oise, c'est Myriam Lamzoudi qui arrivait en tête au premier tour avec 29,33%. Pierre Vatin (Les Républicains) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 55,45%.

11:02 - Morienval : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives

Comment les habitants de Morienval peuvent-ils impacter les résultats des législatives ? Avec une densité de population de 41 hab par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,33%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (16,11%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 377 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (12,39%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,86%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Morienval mettent en avant une diversité de qualifications, avec 26,6% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.