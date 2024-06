Résultat des législatives à Mours : l'élection 2024 en direct

La présidentielle est probablement la principale clé pour appréhender au mieux une préférence politique locale. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Mours lors du premier tour de la présidentielle avec 29,75%, arrivant devant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 24,49%. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 20,37% et 8,12% des suffrages. Et la cheffe du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 43,15% contre 56,85%.

11:02 - Analyse démographique et économique des élections législatives à Mours

La composition démographique et le contexte socio-économique de Mours contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les législatives. Avec 49,07% de population active et une densité de population de 610 habitants/km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de chômeurs à 7,72% peut avoir un effet sur les espérances des habitants en matière de directives sur le travail. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (7,68%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 576 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,00%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, et le pourcentage de salariés en CDD (5,66%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Mours mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 19,25% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.