La gauche unie aux dernières législatives ayant explosé, que feront ses électeurs lors de ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire ? Au moment des élections européennes, la liste Glucksmann s'est arrogée 15,69% à Mouthiers-sur-Boëme. Un chiffre qui devrait croître ce dimanche soir, puisque la nouvelle coalition s'élève virtuellement à 30% cette fois, en ajoutant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La barre est haute. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Mouthiers-sur-Boëme, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 27,99% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Quelle part votera pour le Front populaire, représentant la France insoumise, le Parti socialiste, le Parti communiste, Europe-Ecologie et d'autres, et donné dans un combat serré avec la majorité par les instituts de sondage lors de ces élections législatives ?

Que peut-on conclure de l'ensemble de ces données ? Ce sont déjà 10 points qui ont ainsi été grappillés par le RN à l'échelle locale entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. Il est donc possible que le RN puisse dépasser les 30% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Mouthiers-sur-Boëme lors de l'élection présidentielle

L'élection à la présidence de la République est certainement la clé pour évaluer une tendance politique locale. Mouthiers-sur-Boëme avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 24,63%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, porté par 25,92% des votes. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 22,5% et 5,49% des voix. Et Marine Le Pen échouait aussi au second tour, avec 44,63% contre 55,37%.