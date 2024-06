Résultat des législatives à Munchhouse : l'élection 2024 en direct

Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national va être le déterminant pour cette élection législative 2024 localement, comme dans le reste du pays. Les législatives avaient donné un puissant départ pour le RN à Munchhouse. On retrouvait en effet Marion Wilhelm au sommet au premier tour, avec 29,26% dans la cité, qui faisait partie de la 4ème circonscription du Haut-Rhin. C'est en revanche Raphaël Schellenberger (Les Républicains) qui avait séduit les électeurs de Munchhouse au second tour, avec 50,10%.

11:02 - Dynamique électorale à Munchhouse : une analyse socio-démographique

Dans la commune de Munchhouse, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des élections législatives ? Avec un pourcentage de 29% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 10,55%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi représentent des segments clés. Qui plus est, le taux de familles propriétaires (83,83%) met en avant le poids des thématiques concernant le logement et l'urbanisme. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (87,81%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 551 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (11,56%) révèle des besoins d'accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en CDD (4,25%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Munchhouse mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,59% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.