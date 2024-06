En direct

19:37 - Qui vont retenir les électeurs de la gauche à Nercillac ? L'union des partis de gauche aux dernières législatives étant déjà morte, que choisiront ses électeurs lors de ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part optera pour le Nouveau Front populaire ? Donner une estimation s'avère compliqué. A l'occasion du premier tour des législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait glané 15,48% des voix dans la commune. Lors des européennes plus récemment, la liste Glucksmann a obtenu 11,01% à Nercillac. Reste que dans la localité, il faudra aussi prendre en compte les 2,86% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 3,74% de Marie Toussaint (EELV) et les 3,52% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Soit une somme de 19% cette fois.

18:42 - L'extrême droite a largement progressé à Nercillac en 5 ans Difficile de trouver une logique politique dans cette combinaison hétéroclite de scores. Mais quelques lignes directrices se dégagent… Ce sont déjà 16 points qui ont ainsi été arrachés par le RN dans la localité entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. A ce rythme, on peut imaginer que le RN sera tout proche des 40% ou plus à Nercillac ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un effet Bardella aussi à Nercillac début juin ? Consulter des résultats plus récents nous semble aussi avisé au moment de se familiariser avec le scrutin de ces législatives. Il y a quelques semaines en effet, à Nercillac, la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella à sa tête, a battu les autres listes, avec 46,48% des votes contre Valérie Hayer à 15,2% et Raphaël Glucksmann à 11,01%. Dans le détail, 211 habitants l'ont désignée dans la ville.

14:32 - 33,33% pour Marine Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle à Nercillac C'est sans doute l'élection présidentielle qui est l'indicateur le plus précis sur l'inclinaison des habitants d'une commune. La communauté électorale de Nercillac avait offert un plébiscite à Marine Le Pen au terme de l'élection présidentielle 2022. La candidate du Rassemblement national écrasait le match avec 33,33% au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 29,49% et 12,14% des voix. Éric Zemmour se contentait de la quatrième place avec seulement 5,84% des suffrages. La candidate du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,39% contre 50,61%.

12:32 - Quel score à Nercillac pour Ensemble ce dimanche ? Regarder dans le rétro pour analyser le scrutin législatif le plus récent peut sembler une évidence au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Même si cette observation ne garantit rien… Il y a deux ans, lors des législatives à Nercillac, le RN finissait à la deuxième place sur le podium, 31,43% des votants ayant voté pour son binôme, contre 31,43% pour Sandra Marsaud (Ensemble !) au premier tour. Au tour suivant, il rassemblait pourtant 53,75% des voix, devant les candidats La République en Marche (46,25%). C'est ainsi Marceau Rappasse chez les frontistes qui l'emportait.

11:02 - Comprendre l'électorat de Nercillac : un regard sur la démographie locale La démographie et la situation socio-économique de Nercillac façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les législatives. Avec une densité de population de 66 hab par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,31%, les questions liées au chômage et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (84,23%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 434 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (10,14%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (11,52%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Nercillac mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 34,88% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

09:32 - Les législatives démarrent à Nercillac : quel sera le taux de participation ? Le niveau de participation sera un critère essentiel de ce scrutin législatif à Nercillac. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 48,15% au premier tour et seulement 50,3% au second tour. A l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 838 personnes en âge de voter au sein de la ville, 16,67% étaient restées chez elles, contre un taux d'abstention de 19,69% au premier tour. La perte de pouvoir d'achat et ses répercussions sur le moral des ménages sont de nature à pousser les citoyens de Nercillac à s'intéresser plus fortement au scrutin.