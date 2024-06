En direct

19:47 - Les votes de la gauche unie font envie La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol, va-t-elle voir son résultat se transférer automatiquement vers le Nouveau Front populaire lors des élections de 2024 ? A l'issue du premier tour des législatives il y a deux ans, à Nesles-la-Vallée, le binôme Nupes avait en effet glané 22,44% des votes dans la localité. Un chiffre à comparer avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. La liste Glucksmann a plus récemment terminé à 14,29% à Nesles-la-Vallée pour le tour unique des européennes. Un score qui devrait s'améliorer à l'issue du scrutin du jour, puisque l'union relookée peut virtuellement se situer à 25% cette fois, en faisant la somme des scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Une progression impressionnante du Rassemblement national à Nesles-la-Vallée en 5 ans Que retenir de cet ensemble hétéroclite de chiffres ? Ce sont déjà 8 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN sur place entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. On peut donc juger possible (certes imprudemment) que le RN puisse atteindre voire dépasser les 23% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le RN à son niveau national à Nesles-la-Vallée aux européennes Regarder quelques jours en arrière semble d'autant plus avisé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin, le résultat qui est tombé à l'issue des élections du 9 juin dernier étant un marqueur historique. Le score de la liste du Rassemblement national, qui avait comme guide un certain Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Nesles-la-Vallée, avec 27,31%. Le RN devançait alors Valérie Hayer à 18,06% et Raphaël Glucksmann à 14,29%.

14:32 - Nesles-la-Vallée avait voté Macron lors de l'élection présidentielle C'est certainement le choix du locataire de l'Elysée qui est la référence sur les préférences des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Nesles-la-Vallée lors du premier tour de la présidentielle avec 33,93%, dépassant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 17,56%. L'échec était plus fort encore pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 15,77% et 9,97% des suffrages. Et la cheffe du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 35,99% contre 64,01%.

12:32 - Quel score pour Ensemble ce soir à Nesles-la-Vallée ? Le résultat des élections législatives au niveau local sera analysé selon le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme dans le reste du pays. Lors des dernières législatives, le RN était en échec au premier tour dans la ville de Nesles-la-Vallée, obtenant 15,85% des voix sur place, contre 30,73% pour Emilie Chandler (Ensemble !). Nesles-la-Vallée optera d'ailleurs encore pour Emilie Chandler au second tour, finalement en tête localement avec 64,50%.

11:02 - Nesles-la-Vallée et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux Comment la population de Nesles-la-Vallée peut-elle affecter le résultat des législatives ? Avec une densité de population de 133 hab/km² et 50,03% de population active, ces chiffres pourraient présager une implication électorale plus forte. Le pourcentage de chômeurs à 9,38% peut agir sur les inquiétudes des électeurs en matière de mesures sur l'emploi. Le pourcentage important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 29,75%, est révélateur d'une population possédant un niveau d'éducation élevé. Le nombre d'allocataires de la CAF (11,76%) met en évidence des besoins d'accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,18%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (43,64%), témoigne d'une population instruite à Nesles-la-Vallée, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

09:32 - C'est parti pour les législatives à Nesles-la-Vallée À Nesles-la-Vallée (95690), le niveau de participation constituera un facteur clé du scrutin législatif 2024. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 44,86% au premier tour et seulement 45,42% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Nesles-la-Vallée ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée en juin 2022. Elle se chiffrait à 18,4% le midi et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour. Pour le second tour de la dernière présidentielle, 23,25% des personnes aptes à participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 19,78% au premier tour.