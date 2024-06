Résultat des législatives à Niederhergheim : l'élection 2024 en direct

11:02 - Analyse socio-économique de Niederhergheim : perspectives électorales

Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les législatives à Niederhergheim comme partout ailleurs. Dotée de 501 logements pour 1 157 habitants, la densité de la commune est de 88 hab par km². Avec 74 entreprises, Niederhergheim permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles détenant au moins une automobile (88,42%) montre le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 41,79% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, 46,32% des familles se composent de couples avec enfants. Niederhergheim incarne la vitalité et les valeurs d'un pays en mouvement.