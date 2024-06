Résultat des législatives à Paris : les premières tendances clés du 1er tour

18:28 - Le Rassemblement national en chiffres avant les législatives à Paris

Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Si en France, les sondages d'intentions de vote prévoient une progression moyenne du RN à environ 15 points de plus aux législative 2024 par rapport à son score des précédentes législatives (ce qui propulserait virtuellement le parti de Jordan Bardella à près de 20% dans la commune), on note néanmoins que le parti n'a visiblement pris que 1,31 point de plus entre les européennes 2019 et et les européennes 2024 sur place. La razzia annoncée devrait donc être moins forte localement.