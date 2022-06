Résultat des législatives à Paris : les résultats dévoilés en DIRECT

22:26 - 1er tour des législatives à Paris : Amélie de Montchalin et Clément Beaune devancés Selon le Point réalisé par LCI, certains ministres qui étaient candidats à Paris sont devancés : Amélie de Montchalin (6e circonscription de l’Essonne) et Clément Beaune notamment (7e circonscription de Paris) ne figurerent pas en tête au 1er tour du scrutin des législatives.

22:15 - 1er tour des législatives 2022 : quelles premières grandes tendances à Paris ? A Paris, environ 70% des bulletins ont été dépouillés pour le moment. Quelles grandes tendances se dégagent ? Plusieurs candidats pourraient l'emporter dès le 1er tour, parmi lesquels, souligne Le Parisien, Sophia Chikirou (6e) et Danièle Obono (17e), qui sont toutes deux candidats Nupes (Nouvelle Union populaire écologique et sociale). Les ministres Stanislas Guerini - Transformation et fonction publique (3e) et Clément Beaune - Europe - (7e) sont a contrario en difficulté, arrivant pour l'instant tous deux en seconde position. Il leur faudra s'appuyer sur les reports de voix au second tour. Ce sont toutefois les Républicains qui semblent le plus en difficulté, avec aucun candidat en tête pour l'heure, et des candidats Ensemble devant eux à chaque fois.

22:11 - 1er tour des législatives 2022 : une nouvelle estimation pour la 6ème circonscription de l'Essonne D'après une estimation Ifop-Fiducial pour TF1-LCI-Les Indés Radio, pour la 6ème circonscription de l’Essonne en ce 1er tour des législatives 2022, les scores des candidats s'ordonnent pour l'heure comme suit : 40,4% pour Jérôme Guedj (Nupes) et 30,4% pour Amélie de Montchalin (Ensemble).

22:04 - Législatives 2022 : de nouveaux résultats partiels tombent pour le 1er tour dans les Yvelines D'après les données recueillies par le ministère de l'Intérieur, les résultats partiels suivant (34,93% des inscrits) ressortent pour le 1er tour des législatives dans les Yvelines (78) : Ensemble (majorité présidentielle) à 33,16% ; NUPES (Nouvelle Union populaire écologique et sociale) à 23,63% et RN (Rassemblement national) à 13,86%.

22:00 - 1er tour des législatives 2022 : voici les résultats complets en Seine-et-Marne Voici les résultats complets du 1er tour des législatives 2022 en Seine-et-Marne (77) : NUPES (Nouvelle Union populaire écologique et sociale) arrive en tête avec 28,53% des suffrages ; suivi d' ENS (Ensemble, majorité présidentielle) à 22,47%, puis du RN (Rassemblement national) à 21,74%.

21:54 - Un débat Mélenchon / Borne plébiscité par les deux candidates parisiennes Rousseau et Autain Sur le plateau de BFMTV, Sandrine Rousseau (candidate écologiste investie par la Nupes - Nouvelle Union populaire, écologiste et solidaire - dans la 9ème circonscription de Paris) et Clémentine Autain de la Nupes (député sortante LFI investie par la Nupes dans la 11e circonscription de Saint-Saint-Denis) appellent à un débat entre Élisabeth Borne et Jean-Luc Mélenchon pour l'entre-deux-tours des législatives.

21:51 - Résultats partiels des législatives 2022 en Seine-et-Marne : la NUPES estimée en pole position Les résultats partiels (99,87% des inscrits), quasi-définitifs, nous ont été fournis par le ministère de l'Intérieur pour la Seine-et-Marne (77) : NUPES (Nouvelle Union populaire écologique et sociale) à 28,51% ; ENS (Ensemble, majorité présidentielle) à 22,41% et RN (Rassemblement national) à 21,77%.

21:40 - Gabriel Attal en tête dans la 10e circonscription des Hauts-de-Seine Selon les résultats partiels (à 57% des inscrits) du ministère de l'Intérieur, Gabriel Attal, ancien porte-parole du gouvernement et actuel ministre délégué aux Comptes publics, arrive en tête dans la 10e circonscription des Hauts-de-Seine, avec 50,32% des voix (ENSEMBLE), suivi de Cécile Soubelet (NUPES) à 28,50% et de Léa Bessières (REC) à 7,55%. La 10e circonscription des Hauts-de-Seine comprend l'ancien canton de Boulogne-Billancourt-Sud, de Vanves, d'Issy-les-Moulineaux-Est, d'Issy-les-Moulineaux-Ouest et les bureaux de vote numéros 27 à 32 de Meudon.

21:38 - Le ministre France Riester en ballotage favorable en Seine-et-Marne Les résultats définitifs sont connus dans le 5ème circonscription de Seine-et-Marne et selon les chiffres du ministère, la majorité présidentielle arrive en tête. Le ministre du commerce extérieur Franck Riester et candidat LREM a obtenu 29,27% des voix et s'est placé devant François Lenormand du RN (25,41%) et Cédric Colin de la Nupes (23,18%).

21:17 - Clément Beaune en ballotage défavorable dans la 7ème circo de Paris selon les estimations Dans la 7ème circonscription de Paris, la candidate de la Nupes, Caroline Mecary est en tête devant le ministre et candidat LREM Clément Beaune (39,5% contre 34,7%) selon les estimations d'Ifop-Fiducial pour TF1-LCI-Les Indés Radio.

21:15 - Quels résultats dans la 15e circonscription de Paris, dans le 20e arrondissement ? Selon les estimations Ifop-Fiducial pour TF1-LCI-Les Indés Radio, Danielle Simonnet de la Nupes arrive en tête dans la 15e circonscription de Paris, avec 47.9% des voix, face à l’ex-députée socialiste Lamia El Aaraje (DVG), qui recueille seulement 17.5% des voix.

20:59 - Nouvelles estimations nationales : la Nupes et Ensemble à égalité L'Ifop-Fiducial a publié de nouvelles estimations des résultats du premier tour des élections législatives pour TFI-LCI-Les Indés Radios. L'institut place la Nupes et Ensemble à égalité avec 25,9% suivis par le RN à 19% et LR à 11,4%. Reconquête! et la divers droite sont en dessous des 5%, respectivement 4,3% et 3,1%.

20:53 - Résultats partiels législatives dans la 5e circonscription de Seine-et-Marne : Franck Riester donné en tête Selon des résultats partiels à 86% des inscrits dans la cinquième circonscription de Seine-et-Marne : Franck Riester, ministre en charge du commerce extérieur, arrive en tête (Ensemble) avec 29,35% des voix, suivi de François Lenormand (RN) à 25,36% et de Cédric Colin (NUPES) à 22,97%.

20:45 - Législatives 2022 : quand Rachida Dati tance Clémentine Autain La députée LFI Clémentine Autain est candidate à sa réélection dans la 11e circonscription de Seine-Saint-Denis pour ce 1er tour des législatives du 12 juin. Un département-bastion de la gauche, dans lequel la Nouvelle union populaire écologique et sociale (NUPES) entend bien s'ancrer. Cela n'a pas empêché la maire du 7ème arrondissement de Paris Rachida Dati de s’adresser à Clémentine Autain en ces termes, ce dimanche soir sur TF1 : “Vous ferez mieux de baisser d’un ton, vous verrez au deuxième tour… (...) Ce qu’il se passe en France, vous en êtes responsable, le racisme en France c’est vous, la discrimination en France c’est vous.”