Résultat des législatives à Persan : premiers chiffres de l'élection 2024

19:52 - Le Nouveau Front populaire, à la hauteur de la Nupes à gauche lors de ces élections législatives 2024 ? La Nupes, qui a fait long feu, va-t-elle voir son score se tourner vers la nouvelle alliance à gauche ce dimanche ? Il y a quelques jours aux européennes, la liste Glucksmann a obtenu 5,18% à Persan. Reste que dans la commune, il faudra aussi jauger les 35,47% de Manon Aubry (LFI), les 1,94% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,9% de Léon Deffontaine (PC). Soit une somme tournant autour des 42% sur place. Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Persan, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 41,86% des votes dans la commune. Un score à comparer enfin avec les 45% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - Persan compte parmi les rares secteurs où le Rassemblement national na pas avancé Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. À Persan, on note que le RN n'est pas monté lors des européennes entre 2019 et 2024, Jordan Bardella regroupant en effet 32,59% lors du précédent scrutin européen et 31,31% le 9 juin dernier. Cette situation tranche avec ce que l'on a vu avec stupeur à l'échelle du pays, avec près de 8 points prévus en plus pour le RN entre les européennes 2019 et le scrutin de juin.

15:31 - Jordan Bardella dans sa moyenne nationale à Persan il y a trois semaines Cette hiérarchie a déjà fait long feu. Même s'il y a des exceptions... Manon Aubry l'emportait en effet à Persan lors des élections du Parlement européen 2024, avec 35,47%. Le RN de Jordan Bardella a alors étérelégué au second plan avec 31,31% des bulletins.

14:32 - Jean-Luc Mélenchon au-dessus de Macron et Le Pen à Persan au premier tour de la présidentielle 2022 C'est certainement le choix du président de la République qui est le meilleur indice sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Il faut retenir que le RN avait obtenu au premier tour un résultat plus haut encore aux législatives 2022 à Persan que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du locataire de l'Elysée. Elle avait rassemblé 23,04% au 1er tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Jean-Luc Mélenchon en tête avec 43%, suivi donc de Marine Le Pen avec 23,04% et Emmanuel Macron avec 16,71%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 44,46% contre 55,54%).

12:32 - Quel résultat lors des législatives il y a deux ans à Persan ? Regarder dans le rétro pour décortiquer le plus récent scrutin législatif apparaît comme une évidence au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Lors des dernières législatives à Persan, le RN arrivait à la deuxième place, 24,47% des votants ayant choisi son binôme, contre 41,86% pour Leïla Ivorra (Nupes) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme LFI-PS-PC-EELV (67,59%). Leïla Ivorra s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Comment la composition démographique de Persan façonne les résultats électoraux ? La démographie et le profil socio-économique de Persan déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections législatives. Avec un pourcentage de 45% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 15,79%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des segments démographiques cruciaux. Les disparités dans les revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2057,9 €/mois, sont souvent caractéristiques d'une tension économique locale. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 23,96% et d'une population étrangère de 19,83% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'instruction à Persan mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 17,47% des résidents titulaires du seul bac. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.

09:32 - Participation à Persan : que retenir des précédentes élections ? Qu'en sera-t-il de la participation ce 30 juin, lors du premier tour des élections législatives à Persan (95340) ? Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 35,72% au premier tour. Au second tour, 35,96% des citoyens se sont déplacés. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Persan ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 69,71% au niveau de la ville, à comparer avec un taux de participation de 61,83% au second tour, c'est-à-dire 3 785 personnes. La flambée des prix qui grève les finances des Français cumulée avec les craintes liées au conflit armé entre la Palestine et Israël, seraient susceptibles de renforcer l'engagement civique des électeurs de Persan.