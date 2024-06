Résultat des législatives à Plainfaing : l'élection 2024 en direct

Le nom de celui ou celle qui l'a emporté à l'issue des dernières élections il y a quelques jours va résonner encore plus fort dans les esprits ce dimanche 30 juin. Le 9 juin en effet, à Plainfaing, la liste RN, avec Jordan Bardella à sa tête, a pris la première place, récoltant 55,92% des suffrages contre Valérie Hayer à 7,01% et Marion Maréchal à 6,85%.

La communauté électorale de Plainfaing s'était massivement tournée vers Marine Le Pen au moment de la présidentielle de 2022. La figure de l'ancien FN terminait avec 41,43% au 1er round. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron étaient distancés à 17,37% et 14,42% des voix. Plainfaing n'avait qu'une quatrième place à offrir à Éric Zemmour, avec 10,1% des voix. Au 2e tour, face à Macron, Marine Le Pen finissait aussi première avec 69,17% contre 30,83%.

11:02 - Comprendre l'électorat de Plainfaing : un regard sur la démographie locale

Les facteurs démographiques et socio-économiques de Plainfaing mettent en lumière des tendances claires susceptibles de peser sur le résultat des élections législatives. Avec un taux de chômage de 17,59% et une densité de population de 45 habitants/km², les enjeux liés au chômage et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (43,27%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 577 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (15,11%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en CDD (13,36%) indique des enjeux de sécurité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 21,88%, comme à Plainfaing, indique un tourisme important dans la région. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.